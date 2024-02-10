Суббота, 10 Февраля 2024 14:51

АрмИнфо. Принятыми мерами пожар на складе компании <Грин Лайф> в Ереване локализован в 13:00. Недопущено распространение огня. Об этом сообщает МВД Армении.

Сигнал о пожаре на складе, расположенном по адресу Тбилисское шоссе, 47/2 в Ереване поступил в Национальный центр кризисного управления 10 февраля, в районе 09:40. На место выехали 16 боевых расчетов пожарно-спасательного отряда областного и Ереванского управлений, 2 автолестницы, оперативная группа ЦКУ, служба психологического содействия и другие службы.

По предварительным данным, на общей складской площади около 6000 квадратных метров сгорел участок площадью 5000 квадратных метров с хранившимися товарами. Дальнейшее распространение огня удалось предотвратить, а хранившееся имущество эвакуировать. Пострадавших нет.

Работы по тушению пожара продолжаются.