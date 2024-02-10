Суббота, 10 Февраля 2024 14:47

АрмИнфо.Законопроект <Акт о защите Армении>, лишающий Азербайджан военной поддержки, представлен в Палату представителей США, сообщает Армянская ассамблея Америки.

В ноябре 2023 года сообщалось, что американский сенат принял проармянский проект - S. 3000 (IS) - Armenian Protection Act of 2023, лишающий Азербайджан военной поддержки. Сенаторы проголосовали за документ, который не позволяет президенту воспользоваться публичным законом 107-115. Последний позволял президенту обойти 907-ю поправку к <Акту защиты свободы>, которая запрещает оказывать помощь Азербайджану.

В случае, если проект будет принят Палатой представителей и подписан главой государства, президент США не сможет обходить 907-ю поправку и получать финансирование для помощи Азербайджану из бюджетных ассигнований на 2024-2025 годы.

<Алиев нарушил международное право, отдав в прошлом году приказ о смертоносном нападении на Арцах. Его геноцидальная кампания, не получила сколь-нибудь значимой реакции международного сообщества, хотя неизбежность вторжения была очевидна>, - написал член Палаты представителей США Фрэнк Пэллон в соцсети X. По мнению конгрессмена, США давно пора принять меры для привлечения азербайджанского лидера к ответственности.

В октябре 1992 года конгресс США принял закон под названием <Акт в защиту свободы>, регулирующий оказание государственной помощи бывшим советским республикам. Согласно 907-й поправке этого закона, правительству США запрещалось оказывать помощь официальным структурам Азербайджана. Действие 907-й поправки приостанавливалось президентом США, начиная с 2002 года (после событий 11 сентября 2001 года) на ежегодной основе, в соответствии с полномочиями, которыми Конгресс наделил его в 2001 году.