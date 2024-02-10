Суббота, 10 Февраля 2024 13:38

АрмИнфо. Крупный пожар вспыхнул на территории склада на Тбилисском шоссе в Ереване, сообщает Спасательная служба Армении.

Сигнал о пожаре поступил в Национальный центр кризисного управления 10 февраля, в районе 09:40. На место выехали 12 боевых расчетов пожарно-спасательного отряда областного и Ереванского управлений, 2 автолестницы, оперативная группа ЦКУ, служба психологического содействия и другие службы.

По предварительным данным, пожар вспыхнул на 6 тыс. кв. м. территории склада площадью 25 тыс. кв. м.

Проводятся работы по тушению пожара