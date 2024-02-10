Суббота, 10 Февраля 2024 13:37

АрмИнфо. Количество семей, получающих пособия за последние 2 года сократилось на 18%. Об этом было доложено премьер-министру Николу Пашиняну в Единой социальной службе Министерства труда и социальных вопросов, в ходе обсуждения отчета о деятельности структуры за 2023 год.

Как сообщает пресс-служба премьера, руководитель ЕСС Эдуард Петросян и его заместители заявили, что, в частности, за прошедший год количество <активных> бенефициаров Службы, хотя бы один раз воспользовавшихся социальной поддержкой через ЕСС, составило 501 329 человек, что на 21,3% или на 87 966 человек больше, чем в 2022 году.

За отчетный период сократилось количество семей, состоящих на учете в системе оценки необеспеченности и получивших льготы в 2023 году, по сравнению с 2021, 2022 и 2023 гг. В целом разница в 2021-23 годах составляет -18,1% (15 799 семей). Тенденция к снижению обусловлена не только повышением уровня жизни семей или уменьшением количества сложных жизненных ситуациях, но более адресной и профессиональной работой региональных центров.

Премьер-министр, в свою очередь, заметил, что сокращение стало результатом администрирования. <Семьи, которые не должны получать льготы, но получают, мы их выявили и удалили из списков>, - сказал он.

Ответственные лица отметили, что с 2021 года их число сократилось до 82 тысяч, при этом динамика сохранилась. Отмечалось, что количество претендентов на льготы сократилось на 7-8 тысяч. "То есть люди, которые должны ежегодно обращаться за документами, предполагается, что они поняли, что обращаться нет смысла>, - сказал глава службы.

В сфере трудоустройства в 2021-2023 годах доложено, что в течение 2023 года 86 842 соискателя работы получили консультации по вопросам трудоустройства в территориальных центрах Министерства труда и социальной защиты. С Единой социальной службой сотрудничали 18 268 работодателей. Хотя действующее законодательство не устанавливает обязательной нормы предоставления работодателем вакантной работы вынужденным переселенцам, тем не менее, в результате сложившихся партнерских отношений, а также социальной ответственности работодателя было собрано 12 421 вакантное рабочее место, из из которых 1317 новых рабочих мест. Количество принятых на работу вакансий выросло примерно на 50% по сравнению с 2021 годом.

В результате сотрудничества с работодателями и партнерами в 2023 году подходящие предложения о работе получили 16 933 человека, что по сравнению с 2021 годом увеличилось на 110%. В результате реализованных работ в прошлом году трудоустроено 10 878 человек, по сравнению с 2021 годом рост на 7,5%. Количество трудоустроенных лиц, зарегистрированных в системе оценки необеспеченности семьи, составляет 3792 человека, из которых 2961 человек получают семейные пособия. По программам занятости трудоустроено 3733 человека.

Согласно ЕСС, около 22 тысяч вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха уже получают пенсии, около 1200 человек - пособия.