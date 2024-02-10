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 Суббота, 10 Февраля 2024 01:28

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 12 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10:00-16:00 частные дома на улицах Неркин Шенгавита 1, 3, 4, 12, 13, 14, 15, школа N75, частные дома на 2-ом переулке 14-ой улицы Неркин Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 9, 10, 10а в 1-м квартале Давташена, жилые дома 1, 3, 5, 7 на улице Оганова, жилые дома 39, 41, 44, 47, 49, 51 на улице Шерами и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилой дом 7 на улице Ахбюра Сероба, частные дома 14-211, 24-185, 43/10-180, 85-154 на улице Гапанцяна, частные дома 5-300, 21/35-96 в кв. “Канакер ГЭС”, жилые дома 3/14-7/16 и частные дома 7/9-7/17 на Тбилисском шоссе, жилые дома 5/2, 7, 7/1, 7а на улице Сундукяна, жилые дома 8, 10 и частные дома 4/50-6/58 на улице Гр. Кочара, жилые дома 27, 27/1 на улице Гюльбенкяна, жилые дома 29, 29/1 на улице Агатангехоса, жилые дома 6-12 на пр. Тиграна Меца, частные дома 8-24 на улице Агаяна, жилые дома 10-24 на улице Чаренца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Армавирской области:

11:00-17:00 частично город Армавир и село Норапат;

 

в Араратской области:

10:00-12:00 частично село Айнтап;

10:00-13:00  жилой дом 46 на улице Араратяна, частично улицы Сарибека Варданяна, Туманяна в городе Веди; частично улица Ханджяна в городе Арарат;

10:30-12:30 частично село Верин Двин;

12:00-14:00  частично села Каначут, Дехдзут, Айгестан;

 

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30  частично улицы Таманцинери, Ханджяна в городе Ехегнадзор;

 

в Котайкской области:

11։00-16։00 частично село Дзорахбюр;

11:00-15:00  6, 7, 8 микрорайоны, здание мэрии, здание Полиции и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Абовян;

 

в Гегаркуникской области:

11։00–14:00  населенный пункт Арцванист и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Тавушской области:

10:30-12:00  село Гетаовит; военная полиция, газозаправочная станция и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12:00-13:00 село Дитаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Ширакской области:

10:00-15:00 зона ограниченного доступа с улицами Матнишян, Мазманян с территорией, прилегающей к улице Теряна, задняя часть цветочного салона “Аваланш” в городе Гюмри.

 

в Сюникской области:

09:30-11:00  жилые дома 1, 2, 3 на улице Чаренца, жилой дом 1 на улице Шаумяна, жилые дома 8, 12, 16 на улице Лернагорцнери в городе Каджаран.

 

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

 

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

 

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 13 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10:00-16:00 улицы Давташена 2, 3, 4, жилой дом 21/2 на улице Кургиняна, жилой дом 11 на переулке Кургиняна, улица Шрджанаин и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 24/1, 24/2, 24/3, 27, 28, 29, 50 в кв. “Ованнисян”, жилые дома 31, 32, 33, 37, 44 в кв. “Нарекаци”, супермаркет “Ереван Сити” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11:00-17:00  жилые дома 3/1, 3/2 на улице Абовяна, жилые дома 3, 5, 9 на улице Белякова, жилые дома 4, 6, 8, 10 на улице Пушкина, жилой дом 15а на улице Налбандяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 29/2-31 на пр. Комитаса, частные дома на улицах Канакера 12, 13, частные дома на улице Кашегорцнери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Армавирской области:

10:30-16:30  частично село Варданашен и село Ехегнут;

11:00-17:00 городе Эчмиадзин; частично село Звартноц и село Воскеат;

 

в Араратской области:

10:00-12:00 частично село Айнтап;

10:00-13:00  частично улицы Чаренца, Спандаряна, Шаумяна в городе Арарат;

10:30-12:30 частично село Верин Двин;

11:00-14:00 частично кварталы “Каяран”, 2 в городе Масис; села Норабац и Саят-Нова; частично село Зорак;

14:00-16:00 частично улицы Абовяна, Ханджяна, Туманяна в городе Арарат;

 

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30  частично улицы Левоняна, Ханджяна, Спандаряна в городе Ехегнадзор; частично улица Еркрабаннери в городе Вайк;

 

в Котайкской области:

11:00-16:00 частично село Дзорахбюр;

 

в Тавушской области:

10:00-12:00    улица Камарина, частично улица Мясникяна в городе Дилижан;

10:30-12:30  частично улицы Саят-Нова, Шаумяна, Овсепяна, Тбилисское шоссе в городе Дилижан; село Техут.

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