Суббота, 10 Февраля 2024 01:26

АрмИнфо. Посол Армении в Казахстане Армен Гевондян встретился с министром культуры и информации Казахстана Аидой Балаевой.

Как сообщает пресс-служба посольства Армении в РК, на встрече были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества между Арменией и Казахстаном в области культуры, с учетом межведомственной программы двустороннего сотрудничества на 2023-2025 годы, направленной на расширение прямых контактов между учреждениями культуры и творческими коллективами, а также на проведение выставок, концертов и других мероприятий, способствующих популяризации национальных культур.

В вышеупомянутом контексте была подчеркнута важность совместного проведения совместных Дней культуры. В ходе обсуждений также была затронута тема информационного сопровождения сотрудничества между Арменией и Казахстаном