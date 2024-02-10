Суббота, 10 Февраля 2024 01:22

АрмИнфо. Органы юстиции в Республике Армения функционируют в полной мере, тем не менее они до сих пор не прививают гражданам чувство справедливости. Такое мнение высказал премьер Никол Пашинян на мероприятии, посвященном 28-летию Конституционного суда.

<Если, например, мы проведем опрос среди государственных учреждений, вписывается ли наша деятельность в рамки правосудия или нет, я думаю, ответ государственных и судебных учреждений будет положительным, но ответ общественности будет не столь положительным. Что является причиной этого? Я думаю, что причина этого в том, что понимание справедливости институтами и обществом не совпадают>, - заявил он.

И это, как считает глава кабмина, серьезная проблема, которую надо решить. <Важен также следующий вопрос: что должно произойти, чтобы государственные институты и общественное понимание справедливости совпали? Я думаю, что площадка, на которой происходит этот разговор - это дебаты по Конституции и, в конечном итоге, принятие решений по результатам этих дебатов во время конституционного референдума>, - сказал Пашинян.