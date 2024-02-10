Суббота, 10 Февраля 2024 01:19

АрмИнфо. Мэрия сняла с повестки проект о подорожании общественного транспорта под давлением горожан. Об этом в видеообращении заявил бывший мэр Еревана Айк Марутян.

<Это доказывает то, что они (столичная власть - ред.) не умеют управлять, не входят в положение народа, не знают ничего, не делают подсчетов, а решения принимаются из воздуха, без обсуждений и оценки последствий>, - сказал он.

Ссылаясь на заявления представителей муниципалитета о том, что новый транспорт дорого обходится, Марутян отметил, что в западных странах

транспорт также дорого обходится, но он в разы лучше, выше и зарплата водителей, а стоимость проезда очень низкая. <Как это

делается? Это называется субсидии. Если не знаете что это значит, то идите изучите . Город из своего бюджета должен субсидировать, если у

общины не хватает средств, то пусть субсидирует государство>, - сказал он, обращаясь к действующей столичной власти. Бывший мэр также подверг сомнению заявление о том, что проект отозван для доработки после состоявшихся в мэрии обсуждений.

Ключом успеха в этой связи Марутян назвал единство горожан. <Это значит, что мы должны продолжить требовать наши права. И каждой в борьбе быть едиными>, - заключил он.

В свою очередь лидер движения <Мать Армения> Андраник Теванян отметил, что его команда будет последовательна в данном вопросе. <У нас есть свои предложения и модель относительно городского транспорта. Мы представим эту модель общественности и докажем, что можно иметь достойный пассажирский транспорт, реформированную транспортную систему и низкие цены. Городской транспорт - это социальный проект, и его не следует рассматривать как поле для вымогательства денег у граждан>, - сообщил он.

При этом оппозиционер подчеркнул, что совместными усилиями можно добиться всего, в том числе полной смены власти, что является основным условием обеспечения безопасности, мира и благополучной жизни.

Напомним, что сегодня Мэрия Еревана распространила сообщение, в котором говорилось, что проект внедрения в столице Армении - Ереване единой билетной системы снят с повестки предстоящего заседания Совета старейшин города. Комментируя данное решение, вице-мэр Еревана Сурен Григорян отметил, что проект решения, направленный на введение единой билетной системы, стал предметом широкого обсуждения.

Отметим, что столичные власти, после того, как "переварили" повышение стоимости парковки в Ереване в более чем 10 раз (с 12 тысяч, сумма возросла до 160 тысяч драм), решили повысить стоимость проезда в общественном транспорте в городе.

Вице-мэр Еревана Сурен Григорян в ходе недавней пресс-конференции сообщал, что на общественный транспорт будут действовать разные тарифные пакеты, поэтому указать точную сумму повышения цен затруднился. При этом он сообщил, что при расчете на 60 поездок в месяц (речь идет о 30 календарных днях) за билет необходимо будет заплатить 11 000 драмов наличными, а при оплате через систему Telcell

- 10 800 драмов. Аналогичным образом квартальные и годовые билеты будут стоить соответственно 25 тыс. драмов ( через Telcell 24,8 тыс. драмов) и 110 тыс. драмов (108 тыс. драмов). "Соответственно, стоимость поездки в одну сторону на одном виде транспорта составит 180 драмов, вместо нынешних 100", - сказал он.

Согласно муссируемым в СМИ данным, стоимость проезда в транспорте будет колебаться от 300 до 500 драм за одну поездку. Отметим, что это неподъемная цена для граждан, доход многих из которых в месячном разрезе составляет меньше 200 долларов