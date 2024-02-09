Пятница, 9 Февраля 2024 15:21

АрмИнфо. Никто не говорит, что не было в прошлом изъянов, но всегда с ними во всех сферах велась борьба, и задача каждой политической силы заключается в том, чтобы на положительных наработках прошлого строить успешное будущее. Об этом в ходе брифинга 9 февраля заявил председатель политического блока <Армения>, экс-министр обороны Армении Сейран Оганян.

Но сегодняшние власти ведут себя иначе. По его словам, они постоянно говорят исключительно об изъянах прошлого, не смотрят вперед, не делают соответствующих выводов, и поэтому существенная часть ошибок прошлого в большем объеме повторяется и у них.

При этом Оганян напомнил, что в прошлом - в условиях войны, блокады, после Спитакского землетрясения - власти и интеллигенция, добровольцы сумели создать регулярную армию, параллельно осуществляя боевое дежурство. <Мы всегда были в роли выдвигающего условия и предотвращали любые действия противоборствующей стороны. Это было основанием для того, что иметь твердую позицию во время переговоров и во внешней политике вообще>, - сказал председатель Блока.

Он подчеркнул, что ВС Армении во время 44-дневной Арцахской войны были способны выполнить все поставленные перед ними задачи. Но все было нарушено. По мнению Оганяна, причина проигрыша в неэффективных действиях новых властей в кадровых, организационных, дисциплинарных вопросах.

<Если сегодня и что-то делается в армии, то делается уже с опозданием>, - сказал он, заметив, что все эти работы необходимо было завершить еще до войны 2020 года>, - отметил он.

<Очередность действий сегодняшнего правительства привела к тому, что мы все время шли на уступки и находились в позиции проигравшего. Никто не радуется тому, что произошло в 2020 году. Но во время всех предыдущих властей Армения и Арцах были единой системой безопасности. Во время нашего руководства Арцах был независимым, а на границах Армении не было азербайджанских ВС. Та система безопасности, которая была сформирована, позволяла осуществлять защиту по всей территории>,- резюмировал он.