Пятница, 9 Февраля 2024 15:20

АрмИнфо.Армения выступает за восстановление переговорного процесса в Брюсселе, но насколько это реально - все еще остается вопросом.

Об этом в ходе брифинга 9 февраля заявил секретарь правящей партии <Гражданский договор> Артур Ованнисян, комментируя вчерашнее заявление азербайджанского президента о том, что Баку всегда поддерживает трехсторонние встречи, проводимые в Брюсселе по инициативе Шарля Мишеля в ходе телефонного разговора с последним.

Ованнисян подчеркнул в этой связи, что Армения готова к переговорам, поскольку в повестке Республики приоритетным вопросом продолжает оставаться установление мира в регионе.

При этом он заметил, что никаких уточнений по срокам проведения трехсторонней встречи нет. <Думаю, что более конкретную информацию следует ожидать от Министерства иностранных дел>, - сказал депутат.

Отметим, что в последнее время Баку уклоняется от участия в переговорах по мирному договору с Арменией.