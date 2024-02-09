Пятница, 9 Февраля 2024 15:16

АрмИнфо. Блок <Армения> еще не обсуждал вопрос присоединения к единому фронту борьбы за независимость, создание которого накануне анонсировал Аветик Чалабян (координатор инициативы <Айакве> - ред.).

<Мы примем решение после обсуждений>, - подчеркнул Оганян.

При этом он напомнил, что блок <Армения> осуществлял свои действия на всех этапах деятельности в интересах Республики Армения. <Мы заявляли, что оппозиционное поле свободно, и мы содействуем всем силам, которые национальные, которые объединяет оппозиционное поле, и мы поддержим любую инициативу, защищающую национальные интересы>, - сказал он.

Напомним, что днями ранее в ходе пресс-конференции Аветик Чалабян отметил, что предлагаемые конституционные реформы властями Армении являются конституционным переворотом и отменой Декларации независимости Армении.

<Под шлейфом конституционных реформ предпринимается попытка уничтожения армянской государственности. Превращают страну в полугосударственное формирование, зависящее от Турции и Азербайджана>, - подчеркнул он.