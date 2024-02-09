Пятница, 9 Февраля 2024 15:15

АрмИнфо.Соединенные Штаты разделяют наблюдения и обеспокоенность мониторинговой миссии БДИПЧ/ОБСЕ по поводу того, что президентские выборы 7 февраля прошли в условиях ограничений и отсутствия подлинной конкуренции. Об этом говорится в заявлении посольства США в Азербайджане.

"Азербайджан выразил свою приверженность основным свободам и демократическим процессам в своей конституции и международных обязательствах. Мы настоятельно призываем Азербайджан выполнить эти обязательства и предыдущие и предстоящие рекомендации БДИПЧ", - подчеркнули в американском дипломатическом представительстве.

Ранее БДИПЧ/ОБСЕ опубликовала заявление по результатам прошедших в Азербайджане выборов, где выразила обеспокоенность честностью голосования и указала на признаки вброса бюллетеней. Отмечается, что во время выборов отсутствовали гарантии против многократного голосования.

"Это вызвало серьезные вопросы о том, были ли бюллетени подсчитаны и честны ли результаты. Подготовка к выборам была эффективной и профессиональной, но им не хватило подлинного плюрализма, а голоса критиков постоянно подавлялись", - отметили в Организации.

Президентские выборы в Азербайджане состоялись 7 февраля. По итогам обработки данных с 93% участков Ильхам Алиев набрал 92,1% голосов избирателей и в пятый раз победил на выборах. Алиев уже получает поздравления от коллег. В числе поздравивших президента Азербайджана главы Турции, Пакистана, Украины, Туркменистана, России и т.д. Более того, Алиева поздравил председатель Европейского совета Шарль Мишель