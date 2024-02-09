Пятница, 9 Февраля 2024 15:14

АрмИнфо. Проект внедрения в столице Армении - Ереване единой билетной системы снят с повестки предстоящего заседания Совета старейшин города. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

Комментируя данное решение, вице-мэр Еревана Сурен Григорян отметил, что проект решения, направленный на введение единой билетной системы, стал предметом широкого обсуждения. "Радует то, что кроме политических спекуляций и откровенной лжи я встречаю много сдержанной, цивилизованной и конструктивной критики с конкретными предложениями. В этих условиях крайне важно придти к действительно правильному и справедливому решению. Все поднимаемые вопросы и конструктивная критика подтолкнули меня к необходимости дополнительного обсуждения вопроса, поэтому я попросил мэра снять его с повестки предстоящего заседания Совета старейшин, чтобы более подробно обсудить его и повторно представить на рассмотрение Совета",- отметил вице- мэр.

Отметим, что столичные власти, после того, как "переварили" повышение стоимость парковки в Ереване в более чем 10 раз (с 12 тысяч, сумма возросла до 160 тысяч драм), решили повысить стоимость проезда в общественном транспорте в городе.

Вице-мэр Еревана Сурен Григорян в ходе недавней пресс-конференции сообщал, что на общественный транспорт будут действовать разные тарифные пакеты, поэтому указать точную сумму повышения цен затруднился. При этом он сообщил, что при расчете на 60 поездок в месяц (речь идет о 30 календарных днях) за билет необходимо будет заплатить 11 000 драмов наличными, а при оплате через систему Telcell - 10 800 драмов. Аналогичным образом квартальные и годовые билеты будут стоить соответственно 25 тыс. драмов ( через Telcell 24,8 тыс. драмов) и 110 тыс. драмов (108 тыс. драмов). "Соответственно, стоимость поездки в одну сторону на одном виде транспорта составит 180 драмов, вместо нынешних 100", - сказал он.

Согласно муссируемым в СМИ данным, стоимость проезда в транспорте будет колебаться от 300 до 500 драм за одну поездку. Отметим, что это неподъемная цена для граждан, доход многих из которых в месячном разрезе составляет меньше 200 долларов.