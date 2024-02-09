Пятница, 9 Февраля 2024 13:26

АрмИнфо. В Гааге глава МИД Армении Арарат Мирзоян встретился с председателем Ассамблеи государств-участников Международного уголовного суда Паиви Каукорантой, последняя поздравила РА с членством в Международном уголовном суде.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, на встрече собеседники обменялись мнениями по поводу реализации основополагающего документа суда - Римского статута, а также необходимых дальнейших шагов, подчеркнув тесное сотрудничество с Ассамблеей.

Мирзоян указал на приоритеты и ожидания Армении от членства в МУС, которые были также озвучены в ходе официального мероприятия, посвященного членству Республики Армения, и соответствуют универсальным принципам демократии, верховенства закона и борьба с безнаказанностью.

Во встрече также принял участие представитель РА по международно-правовым вопросам Егише Киракосян, который представил детали предпринятых шагов в направлении приведения законодательства Армении в соответствие со Статутом.