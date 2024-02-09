Пятница, 9 Февраля 2024 13:24

АрмИнфо. 8 февраля в Париже состоялась жеребьевка Лиги наций УЕФА 2024/25 гг. Национальная сборная Армении по футболу вошла в группу С4 Лиги С, где ее соперниками станут команды Фарерских островов, Северной Македонии и Латвии.

Итог жеребьевки прокомментировал главный тренер национальной сборной по футболу Александр Петраков. <Это интересная группа. У нас нет опыта встреч с Фарерскими островами. Знаю, что там есть стадион с искусственным покрытием, на котором сложно играть.

Мы играли с Северной Македонией. Это очень хорошая команда. В отборочном раунде чемпионата Европы она провела достаточно хорошие и качественные игры. Латвия - неудобная команда с новым главным тренером-итальянцем. Для меня это хорошая возможность дать достойный ответ на болезненное поражение от Латвии. Могу сказать, что сейчас нет слабых сборных и мы обязательно станем свидетелями хорошей борьбы в предстоящем розыгрыше Лиги наций.

По моему мнению, фаворитом в нашей группе является Северная Македония>, - заявил наставник национальной сборной.

Отметим, что расписание предстоящих игр станет известно позже.