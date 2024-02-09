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 Пятница, 9 Февраля 2024 13:10
Наира Бадалян

Пашинян уволил начальника протокольного отдела

Пашинян уволил начальника протокольного отдела

АрмИнфо. Решением премьер-министра Никола Пашиняна освобожден от занимаемой должности глава отдела протокола аппарата главы кабмина Манвел Аветисян.

<С 8 февраля 2024 года прикомандированный из МИД Манвел Аветисян будет освобожден от должности руководителя протокольного отдела аппарата премьер-министра>, - говорится в решении Пашиняна, опубликованном на официальном сайте правительства. 

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