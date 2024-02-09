Пятница, 9 Февраля 2024 13:10

АрмИнфо. Решением премьер-министра Никола Пашиняна освобожден от занимаемой должности глава отдела протокола аппарата главы кабмина Манвел Аветисян.

<С 8 февраля 2024 года прикомандированный из МИД Манвел Аветисян будет освобожден от должности руководителя протокольного отдела аппарата премьер-министра>, - говорится в решении Пашиняна, опубликованном на официальном сайте правительства.