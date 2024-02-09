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 Пятница, 9 Февраля 2024 12:59
Марианна Мкртчян

ANCA призывает принять законопроект Лоулера-Паллоне-Билиракиса-Амо, чтобы прекратить военную помощь Азербайджану

ANCA призывает принять законопроект Лоулера-Паллоне-Билиракиса-Амо, чтобы прекратить военную помощь Азербайджану

АрмИнфо. Конгрессмен Майкл Лоулер вместе с двухпартийной группой поддеожки Армении Конгресса США представил  "Закон о защите армян" (HR7288) - законопроект, направленный на приостановку военной помощи Азербайджану со стороны США. Этот законопроект решительно поддержан Армянским национальным комитетом Америки (ANCA).

Его аналог в Сенате (S.3000), возглавляемый сенатором Гэри Питерсом (демократ от Мичигана), был принят единогласно в прошлом году.

Как сообщает ANCA, представитель Лоулер стал соавтором этого закона вместе с сопредседателями Армянского собрания Фрэнком Паллоне и Гасом Билиракисом, а также коллегой-депутатом первого срока Гейбом Амо. Отмечается, что в случае принятия законопроекта Лоулера-Паллоне-Билиракиса-Амо, будет ужесточен существующий закон, ограничивающий помощь США Азербайджану (раздел 907 Закона о поддержке свободы), существенно ограничивая полномочия президента отказываться от его полного исполнения.

Исполнительный директор ANCA Арам Амбарян обратил внимание, что на протяжении десятилетий президенты США безрассудно отказывались от законодательных ограничений на военную помощь авторитарному режиму Азербайджана, оказывая материальную помощь и морально поддерживая как этническую чистку Арцаха в 2023 году, так и продолжающуюся незаконную оккупацию территории Армении.  "Мы благодарим представителей Лоулера, Паллоне, Билиракиса и Амо за их принципиальное лидерство в восстановлении давно назревшего контроля Конгресса над военной помощью Азербайджану. Мы поддерживаем эту и другие законодательные инициативы - от мер, связанных с разделом 907 и 502B, до санкций Магнитского и Лихи, по привлечению  режима Алиева к ответственности за нарушения международного права", - заключил Ампарян.

Также сообщается, что член палаты представителей Лоулер, который работает в комитете Палаты представителей по иностранным делам, был непреклонен в отношении необходимости четких действий администрации Байдена, чтобы прекратить поддержку антиармянских атак Азербайджана. "Более 100 000 армян стали объектами преследований, издевательств и перемещений со стороны правительства Азербайджана, когда они бежали из Нагорного Карабаха в последние месяцы. Нет никаких сомнений по вопросу агрессии Азербайджана, однако президент Байден продолжает закрывать на это глаза", - пояснил Лоулер, указав на неприемлемость того, чтобы США финансировали кампанию Азербайджана против армянского народа. Он также выразил убеждение, что Закон о защите Армении положит конец финансированию администрацией Байдена авторитарного режима Азербайджана и стремлению к региональному доминированию.

Член палаты представителей Паллоне подчеркнул необходимость привлечения Азербайджана к ответственности за геноцид коренного армянского населения Арцаха.  "Президент Алиев нарушил международное право, отдав приказ о смертоносном нападении на Арцах в сентябре прошлого года, и до сих пор не столкнулся с какими-либо значимыми последствиями со стороны международного сообщества. Мировые лидеры не смогли остановить его кампанию геноцида, в результате которой 120 000 армян были вынуждены покинуть свою историческую родину, хотя его воинственная риторика и движения войск ясно дали понять, что нападение неизбежно", - заявил Паллоне.  По его словам, Соединенным Штатам и его союзникам давно пора предпринять серьезные действия, которые предотвратят еще больше смертей и разрушений от рук Алиева и обеспечат безопасность в регионе, необходимый Армении для процветания как демократии.  Паллоне призвал руководство Палаты представителей рассмотреть этот разумный закон и немедленно принять его.

Член палаты представителей Билиракис подчеркнул важность принятия этой меры.  "Учитывая политический и гуманитарный кризис, возникший в результате недавней агрессии Азербайджана в отношении соседней Армении, недопустимо, чтобы средства налогоплательщиков пошли на поддержку этого жестокого режима", - сказал член палаты представителей Билиракис.

"Мы должны послать четкий сигнал правительству Азербайджана и нашим партнерам по всему миру, что Соединенные Штаты не будут терпеть неспровоцированные нападения на армянский народ. Мы не можем позволить правительству Азербайджана получить разрешение на жестокую военную агрессию и блокаду против этнических армян Нагорного Карабаха. Я горжусь тем, что поддерживаю этот двухпартийный закон, чтобы показать, что Соединенные Штаты поддерживают народ Армении и не примут нападение Азербайджана на Нагорный Карабах ", - заявил конгрессмен Амо, член комитета Палаты представителей по иностранным делам.  

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