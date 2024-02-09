Пятница, 9 Февраля 2024 12:57

АрмИнфо. Постоянный совет Франкофонии единогласно принял решение предоставить Еревану право на проведение Спортивно-культурных игр Франкофонии 2027 года.

Согласно пресс-службе правительства РА, ожидается, что для участия в Играх в столицу Армении прибудут более 50 делегаций, около 4000 участников.

14 декабря 2023 года Араик Арутюнян в Париже провел встречу с исполнительным директором Международной организации Франкофонии (МОФ) Кэролайн Сент-Илер и обсудил вопросы проведения Игр Франкофонии 2027 года. Возглавляемая руководителем аппарата премьер-министра делегация 15 декабря приняла участие в заседании Организационного совета Международного комитета Игр Франкофонии, в ходе которого была обсуждена заявка Армении на проведение Игр.