Четверг, 8 Февраля 2024 19:07

АрмИнфо. В 1998 году международное сообщество приняло историческое решение положить конец тяжким международным преступлениям, приняв Римский статут. В 2023 году Армения его ратифицировала, искренне веря в высшую силу закона по устранению наиболее тяжких преступлений и прекращению безнаказанности.

1 февраля Римский статут вступил в силу для Армении - это принципиально важное событие, которое привело нас сюда сегодня. Об этом глава МИД Армении Арарт Мирзоян заявил на официальном мероприятии, посвященном присоединению РА к МУС.

Армянский дипломат констатировал, что Нюрнбергский процесс в свое время показал, что преступления против международного права совершаются людьми, а не абстрактными образованиями, и применение положений международного права может быть обеспечено путем наказания тех, кто совершает такие преступления.

"Начав этот путь, давайте возьмем на себя ответственность, связанную с обеспечением того, чтобы никто не был выше закона. Сегодня Международный уголовный суд выступает в качестве оплота против ужасов геноцида, военных преступлений, преступлений против человечности и преступлений агрессии. В этом отношении последовательный подход Армении к сотрудничеству с МУС основан на следующих основных целях: предотвратить наиболее тяжкие преступления, волнующие все международное сообщество; укрепить верховенство закона в международном сообществе; сделать МУС более универсальным", - отметил Мирзоян.

По его словам, Армения считает, что крайне важно создать международную судебную систему, которая обеспечит наказание тех, кто совершил геноцид и другие тяжкие преступления. В этом ключе армянский министр напомнил, что на протяжении десятилетий, еще до вступления в Международный уголовный суд, Армения была инициативой и пионером в процессах предотвращения и осуждения преступления геноцида, как в рамках ООН, так и других международных организаций и форумов.

"Роль МУС в обеспечении справедливого и беспристрастного правосудия в целях предотвращения преступлений и мирного разрешения конфликтов значительна. К сожалению, в нашем регионе мы столкнулись не только с полным отсутствием воли к мирному решению проблемы, но и с явным намерением сеять войну, ненависть и терроризм. Продолжающаяся агрессия против Армении и оккупация наших суверенных территорий, ужасающие преступления, совершенные против армян, этническая чистка Нагорного Карабаха, в результате которой более 100 тысяч армян были вынуждены покинуть свои дома в поисках убежища в Армении. Всё вышесказанное привело к катастрофическим гуманитарным последствия и продолжает представлять собой непосредственную угрозу для нашего региона. В этом контексте мы убеждены, что Римский статут, среди других механизмов, обладает реальным потенциалом для предотвращения дальнейшей эскалации и злодеяний, становясь эталоном стабильности и прочного мира в нашем регионе", - добавил глава МИД Армении.

Вместе с тем он подчеркнул, что Ереван подчеркивает важную роль Суда в обеспечении правосудия для жертв невообразимых злодеяний, предоставляя им право голоса, возможность участвовать в разбирательстве, предоставляя помощь и добиваясь возмещения ущерба. "Несомненно, Римский статут и МУС, стремясь к ответственности, внесли большой вклад в эффективное функционирование системы международного уголовного правосудия. Сегодня давайте отметим не только приверженность Армении, но и универсальное видение мира, в котором царит справедливость и защищено достоинство каждого человека. Будучи новым государством-участником Римского статута, Армения будет активным членом Суда и внесет значительный вклад в работу конференции государств-участников. Вместе мы движемся вперед в знак солидарности, объединившись вокруг идей Римского статута, стремясь к будущему, определяемому справедливостью и верховенством закона", - резюмировал Мирзоян.