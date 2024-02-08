Четверг, 8 Февраля 2024 17:48

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 9 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 14, 15, 16, 17, 18, 19 в кв. “Кучак”, жилые дома 43, 54 в кв. “Нарекаци” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; частные дома на 4-ом переулке пр. Аршакуняца, частные дома на улицах Неркин Шенгавит 1, 2, 9, 10, 11 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 4, 8, 9, 10 в 3-ем квартале Давташена, жилые дома 1, 3, 5, 9, 15, 17 на улице Шерами, жилые дома 15, 17 в 1-ом Араратском массиве, жилой дом 1 на улице Кургиняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:00 частные дома 2-50 на 1-ой улице Вардашена, 1-22 на 2-ой улице, частные дома 1-37 на 5-ом переулке Вардашена;

11:00-17:00 жилые дома 5, 14 на 1-ом тупике пр. Баграмяна, жилой дом 4 на улице Саряна, жилые дома 36-40 на улице Московяна, жилой дом 68а на улице Теряна, жилые дома 13, 13а, 15а на улице Корюна, жилые дома 58, 60 на пр. Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 41/4 на улице Манандяна, общежития NN1/1, 1/2 на 9-ой улице Неркин Шенгавита, частные дома на улице Араратян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), родильный дом N2, частные дома 5-47, 10-46 на улице Таирова, частные дома 64-350, 87-346 в кв. “Норагюх”, жилые дома 3/1, 3/2 на пр. Исакова, частные дома 5-16 на улице Царава Ахбюра, частные дома 1-180 на улице Шрджанцик Тоннель, частные дома 5/1-28 на улице Фанарджяна, частные дома 15-52 на улице Царава Ахбюра, частные дома 1-37 на 2-ой улице Канакера, частные дома 1-14 на 4-ой улице Канакера, частные дома 14-24/1 на 5-ой улице Канакера, частные дома 1-55 на 6-ой улице Канакера, частные дома 1-34 на 7-ой улице Канакера, частные дома 2-40/1 на 9-ой улице Канакера, частные дома 19-74, 21-40 на 2-ой улице Саркавага, частные дома 1-17/3 на 3-ей улице Саркавага, частные дома 8-19 на 4-ой улице Саркавага, жилые дома 20/8-22/1 на Тбилисском шоссе;

в Армавирской области:

11:00-17:00 город Армавир; частично село Норапат; села Мргашат, Алашкерт, Аревик;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично село Арарат; частично улицы Сазаи Никогосяна, Туманяна, Пушкина, Саят-Новы в городе Веди;

10:30-12:30 частично село Неркин Двин;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично квартал ‘Чайкенди” в городе Вайк;

в Котайкской области:

11:00-3:00 община Канакераван полностью; улицы 2, 3 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), питьевая вода Еревана, садоводческая компания “Зовуни” в общине Зовуни;

в Ширакской области:

10:00-16:00 села Анипемза, Ани Каяран и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Анийском регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 12 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 частные дома на улицах Неркин Шенгавита 1, 3, 4, 12, 13, 14, 15, школа N75, частные дома на 2-ом переулке 14-ой улицы Неркин Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 9, 10, 10а в 1-м квартале Давташена, жилые дома 1, 3, 5, 7 на улице Оганова, жилые дома 39, 41, 44, 47, 49, 51 на улице Шерами и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилой дом 7 на улице Ахбюра Сероба, частные дома 14-211, 24-185, 43/10-180, 85-154 на улице Гапанцяна, частные дома 5-300, 21/35-96 в кв. “Канакер ГЭС”, жилые дома 3/14-7/16 и частные дома 7/9-7/17 на Тбилисском шоссе, жилые дома 5/2, 7, 7/1, 7а на улице Сундукяна, жилые дома 8, 10 и частные дома 4/50-6/58 на улице Гр. Кочара, жилые дома 27, 27/1 на улице Гюльбенкяна, жилые дома 29, 29/1 на улице Агатангехоса, жилые дома 6-12 на пр. Тиграна Меца, частные дома 8-24 на улице Агаяна, жилые дома 10-24 на улице Чаренца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-17:00 частично город Армавир и село Норапат;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично село Айнтап;

10:00-13:00 жилой дом 46 на улице Араратяна, частично улицы Сарибека Варданяна, Туманяна в городе Веди; частично улица Ханджяна в городе Арарат;

10:30-12:30 частично село Верин Двин;

12:00-14:00 частично села Каначут, Дехдзут, Айгестан;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично улицы Таманцинери, Ханджяна в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

11։00-16։00 частично село Дзорахбюр;

11:00-15:00 6, 7, 8 микрорайоны, здание мэрии, здание Полиции и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Абовян;

в Гегаркуникской области:

11։00–14:00 населенный пункт Арцванист и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

10:30-12:00 село Гетаовит; военная полиция, газозаправочная станция и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12:00-13:00 село Дитаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Сюникской области:

09:30-11:00 жилые дома 1, 2, 3 на улице Чаренца, жилой дом 1 на улице Шаумяна, жилые дома 8, 12, 16 на улице Лернагорцнери в городе Каджаран.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.