Четверг, 8 Февраля 2024 17:21

АрмИнфо.Артур Атабекян избран Национальным Собранием РА судьей Гражданской палаты Кассационного суда Армении.

На одну вакансию судьи Гражданской палаты Кассационного суда Высший судебный совет выдвинул трех кандидатов - Артура Атабекяна, Армана Оганяна и Гургена Малхасяна. Представляя результаты тайного голосования, председатель счетной комиссии НС Нарек Бабаян сообщил, что в голосовании приняли участие 69 из 107 депутатов НС. В урне для голосования находилось 69 бюллетеней, недействительных бюллетеней не было. За кандидатуру Артура Атабекяна проголосовали 69 депутатов. Голосов в пользу Армана Оганяна и Гургена Малхасяна не зафиксировано.