Четверг, 8 Февраля 2024 17:05

АрмИнфо.Первый вице-мэр Еревана Армен Памбухчян 8 февраля принял генерального директора ЗАО <Южно- Кавказская железная дорога> Алексея Мельникова.

Как передает пресс-служба столичного муниципалитета, в ходе встречи собеседники обменялись мнениями о предстоящих проектах, проблемах железнодорожников и двустороннем сотрудничестве.

Подчеркнув важность структуры с точки зрения развития железнодорожной сети, Армен Памбухчян отметил, что общественность готова поддержать компанию в рамках ее полномочий в реализации инициированных в Ереване проектов. Выразив благодарность за готовность к сотрудничеству, Алексей Мельников отметил, что планы компании в первую очередь направлены на обеспечение безопасных и комфортных пассажирских перевозок граждан.

В 2023 году услугами пригородных и международных поездов компании воспользовались более 538 тысяч человек, что на 7,5% больше показателя 2022 года.