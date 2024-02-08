Четверг, 8 Февраля 2024 16:57

АрмИнфо. 25-28 апреля в Армении пройдет международная конференция по вопросам конфискации незаконного имущества, сообщила генпрокурор РА Анна Вардапетян 8 февраля на заседании кабмина РА.

<Наша институциональная, последовательная работа вызывает определенный международный интерес. Многие страны, в том числе европейские, желают изучить наш опыт>, - заявила она.

По словам Вардапетян, еще в прошлом году коллеги из Казахстана выразили желание изучить тонкости армянского опыта. Армения с готовностью откликнулась на запрос и поделилась имеющимся опытом.

<То есть, мы разработали правовой продукт, который, если говорить языком экономики, вскоре начнем экспортировать, что является результатом грамотной работы>, - отметила генпрокурор Армении.