Четверг, 8 Февраля 2024 16:54

АрмИнфо.Когда делается сравнение цен на транспорт, предлагаемый в Ереване, с ценами в любом европейском городе, необходимо, прежде всего, сравнивать не только абсолютные цифры, но и доходы и средний уровень жизни населения.

Так прокомментировал экс-пресс-секретарь мэрии Еревана Акоп Карапетян намерение столичных властей как минимум в три раза повысить стоимость проезд в общественном транспорте в городе. В этом ключе он привел пример пользования общественным транспортом в одном из американских штатов. Карапетян сообщил, что приобрел годовой абонемент на безлимитное пользование транспортом (автобус+трамвай) в городе Финикс, штат Аризона, США за 150 долларов или около 61 тыс драмов.

"Это почти вдвое дешевле цены предлагаемых столичными властями изменений за проезд, согласно которым ежегодно придется платить 110 тысяч драмов, причем не на безлимитный проезд, а всего лишь на 1000 поездок. Другими словами, если так случится, что вы будете садиться в автобус более двух раз в день, то уплаченных вами 110 000 не хватит до конца года, вам придется доплатить. Таким образом, транспорт 5-го по величине города США (население 1,7 млн человек) в абсолютном выражении будет более чем в два раза дешевле, чем в Ереване", - заметил Карапетян.

При этом он обратил внимание на тот факт, что самый главный показатель в этом вопросе - средний доход населения и уровень жизни.

"В связи с этим разрыв доход/цена увеличивается в несколько раз. Потому что, средний ежемесячный доход в Армении составляет 670 долларов, а средний индивидуальный доход в Аризоне - 2600 долларов, что примерно в четыре раза больше, чем в Армении. Проще говоря, жители Еревана, которые живут в 4 раза хуже, чем американцы Аризоны, будут платить за пользование транспортом в два раза больше. Выводы делайте сами", - резюмировал Карапетян.

Отметим, что столичные власти, после того, как "переварили" повышение стоимость парковки в Ереване в более чем 10 раз (с 12 тысяч, сумма возросла до 160 тысяч драм), решили в несколько раз повысить стоимость проезда в городе. Согласно муссируемым в СМИ данным, стоимость проезда в транспорте будет колебаться от 300 до 500 драм за одну поездку. Отметим, что это неподъемная цена для граждан, доход многих из которых в месячном разрезе составляет меньше 200 долларов. Таким образом, власти Армении вместо того, чтобы сокращать уровень бедности в стране, всеми своими действиями способствуют увеличению числа граждан живущих за чертой бедности.

Также нужно отметить, что человек, получающий в месяц 78- 100 тысяч драм просто в силу объективных обстоятельств не в состоянии сразу уплатить 110 тысяч драм, для того, чтобы приобрести годовой абонемент. Таким образом, он априори лишается возможности на этот так называемый льготный вариант проезда.