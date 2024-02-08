Четверг, 8 Февраля 2024 16:52

АрмИнфо.Новая конституция Армении предполагает переход к четвертой республике. Об этом 8 февраля журналистам заявил депутат от правящей фракции <Гражданский договор> Ваагн Алексанян.

В качестве примера он привел опыт Франции, где после принятия последней конституции сформировалась пятая республика. Депутат заметил, что содержательных изменений в проекте Основного закона страны не будет, но необходимо иметь в виду происходящее вокруг инициативы властей. Речь идет о кампании, направленной против Республики Армения со стороны определенных сил. <Когда со стороны этих сил звучат возражения относительно предмета <История армянского народа>, можно однозначно говорить, направленной против суверенитета страны>, - сказал депутат, добавив, что в Республике Армения необходимо учить историю страны, а не всего армянского народа.

Алексанян заметил, что одной из проблем нынешнего Основного закона является преамбула к Конституции, в которой содержится положение, касающееся Арцаха и Геноцида армян. <Мы об этом говорим открыто, несмотря на манипуляции и фальсификации со стороны определенных сил. Республика Армения должна иметь Конституцию, которая будет обслуживать интересы Республики Армения, а не то, что написано в условиях распада империи>, - подчеркнул представитель партии власти.

Впрочем, он добавил, что о готовом пакете Конституции пока говорить рано, поскольку его просто нет. Для его разработки необходимо услышать мнение общественности и народа.

Напомним, что 19 января в Министерстве юстиции Пашинян заявил, что Армении нужна новая Конституция, которая сделает РА более жизнеспособной в новых геополитических условиях. Оппоненты премьера указывают на то, что инициатива исходит из Баку, в основном с целью исключить из Конституции ссылки на Декларацию о независимости, в которой содержится упоминание на постановление о воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха. Проблемным также считается 11- ый пункт Декларации о независимости, в котором говорится, что Республика Армения поддерживает международное признание Геноцида армян 1915 года в Османской Турции.