Четверг, 8 Февраля 2024 16:34

АрмИнфо.Как министр образования, науки, культуры и спорта, я не считаю, что культурные учреждения - лучшее место для организации похорон. Об этом заявила в ходе брифинга журналистам глава МОНКС Жанна Андреасян, отвечая на вопрос, почему прощание с заслуженным деятелем искусств Гагиком Гиносяном состоится не в Национальном академическом театре оперы и балета им. А. Спендиаряна. При этом она отметила, что это никак не связано с личностью. <При всем уважении к любому заслуженному деятелю искусств, моя позиция такова, что учреждения культуры должны держаться подальше от подобных церемоний>, - сказала министр.

Отметим, что Гагик Гиносян - заслуженный деятель искусств Армении, основатель ансамбля песни и танца <Карин>, участник первой Арцахской войны скончался 6 февраля от инфаркта. Гиносян был бойцом отряда <Освободительной армии> под командованием Леонида Азгалдяна. В августе 1992 года был включен в состав батальона спецназа <Орлы смертники>. Участвовал в освободительных боях при Мартакерте, Аскеране, Мартуни, Бердзоре, Карвачаре. Прощание с заслуженным деятелем искусств состоится в Доме камерной музыки. Похоронят Гагика Гиносяна, по информации Министерства обороны, в военном пантеоне Ераблур.