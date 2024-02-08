Четверг, 8 Февраля 2024 16:29

АрмИнфо.В полночь на единой платформе по обсуждению правовых актов завершились общественные обсуждения по проекту переименования предмета <История армянского народа> в <Историю Армении>, представленного Министерством образования, науки, культуры и спорта Армении. Об этом на своей странице в написал общественный деятель Аветик Чалабян.

Он, в частности, отметил, что несмотря на активное противодействие, общественность Армении смогла мобилизоваться и дать пощечину авторам этого антинационального и антинаучного проекта. Как заметил Чалабян, платформу посетили около 200 тысяч граждан, из них почти 12000 зарегистрировались и проголосовали против проекта, а под ними еще около 500 откликов <против>. Причем, как подчеркнул общественный деятель, за две недели обсуждений не было ни одного отклика <за>.

"Таким образом, глава МОНКС оказалась в абсолютной изоляции и была вынуждена с трибуны НС выступить с абсурдными оправданиями. Благодарю всех тех, кто проявил принципиальный подход по части защиты нашей истории и идентичности от этого авантюрного посягательства. Я также надеюсь, что это станет хорошим поводом для нашего гражданского общества поверить в свои силы, организоваться и продвигать собственные полезные и инновационные инициативы для развития страны>, - отметил Аветик Чалабян.