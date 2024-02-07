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АрмИнфо. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в ходе брифинга 7 февраля, что РФ и Армения остаются союзниками. Дипломат выразила надежду, что Ереван учтет это в текущей геополитической обстановке.
Напомним, что ранее премьер-министр РА Никол Пашинян сказал, что в силу ряда причин Россия не может быть ключевым партнером страны в
оборонной и военно-технической сферах. "В связи с высказыванием премьер-министра Армении, хочу подчеркнуть, что наши страны остаются союзниками. Интересы армянского народа неотделимы от добрососедских связей с Россией. И рассчитываем, что армянское руководство будет это учитывать и на фоне нынешних геополитических трансформаций сделает правильный выбор, - <правильный> не с точки зрения России, а интересов народа Армении, - сказала Захарова.
Представитель МИД добавила, что у России и Армении действует надежная двусторонняя договорно-правовая база в сфере безопасности и военного сотрудничества. В частности, она указала, что между странами действуют договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 1997 года, договор о российской военной базе на территории Армении от 1995 года, межгосударственное соглашение о создании объединенной региональной системы ПВО 2015 года. Обе стороны имеют обязательства друг перед другом, включая защиту суверенитета, территориальной целостности и обеспечение безопасности. Ереван также находится под коллективными гарантиями в рамках ОДКБ, в том числе на случай возможной агрессии, - подчеркнула она.
|МИД России: РФ и Армения остаются союзниками
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|Худрук театра Сундукяна о театре "Гой": Мне нечего делать с этим театром
|Армения и Литва подписали план оборонного сотрудничества на 2024 год
|Посол: Греция готова поддержать Армению в вопросе установления мира
|Мы даже не знаем, как это делается: Депутат правящей партии о применении административного ресурса в ходе конституционного референдума
|Без какого-либо подтекста: Ален Симонян не присутствовал на заседании правящей партии
|Экс-мэр Еревана готов участвовать в парламентских выборах и стать премьер- министром Армении
|Телефонный разговор между Президентом Туркменистана и Президентом Кыргызстана
|Мир отреагировал на этническую чистку в Арцахе декларативными заявлениями и небольшой гуманитарной помощью - Самвел Бабаян
|Глава МИД Грузии вновь предложил Армении и Азербайджану тбилисскую площадку для переговоров
|Совет старейшин Еревана проголосовал за досрочное прекращение полномочий бывшего мэра армянской столицы
|Семейное насилие в Армении зачастую носит латентный характер - замминистра
|Армения шаг за шагом идет к формированию полицейского государства - оппозиционер
|Беженцы из Арцаха не обязаны служить в армии - МВД РА
|Преподаватель юрфака ЕГУ назначен замглавы СВР Армении
|AZEX раскритиковала БДИПЧ/ОБСЕ за недостаточно критическую предварительную оценку предвыборной обстановки в Азербайджане
|В Минобороны Армении сообщили о гибели резервиста на боевых позициях в результате пожара
|Оливье Декотиньи: Франция крайне заинтересована в развитии сотрудничества с Арменией в различных сферах
|Партия "Национальный прогресс" не примет участия в завтрашнем внеочередном заседании Совета старейшин мэрии Еревана
|Венгрия планирует открыть свое консульство в Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Посол Ирана: Платформа "3+3" будет успешной, если ее участники действительно желают мира и стабильности для региона
|Иран выступает за усиление Армении: Иранский дипломат о транзитных поставках вооружения Еревану
|В РА при нарушениях ПДД могут быть применены бонусы при своевременных выплатах
|Европейский дипломат отреагировал на нападки Азербайджана на EUMA
|В Армении будут блокироваться сайты игр с выигрышами, организованные в зарубежных странах
|Фильмы "Крестный отец" и "Однажды в Америке" будут демонстрироваться в Армении лишь по ночам?
|Преподавание истории в школах Армении должно строиться вокруг идеи государственной идентичности - МОНКС
|Правящая фракция намерена выступить с поручительством для освобождения из под стражи директора компании и невестки председателя НС
|СК выявил причину вчерашнего взрыва в доме, приведшем к смерти двоих людей
|Инициатива "Айакве": под видом конституционных реформ предпринимается попытка уничтожения армянской государственности
|В Армении 95.7% респондентов в случае войны бросятся на защиту страны - опрос
|Депутат от партии власти: проект Конституции Армении не имеет какого-либо отношения к внешним силам
|В Армении преобладающее большинство респондентов не доверяют Николу Пашиняну - опрос
|В Армении лишь 13,4% респондентов поддерживают предложение Пашиняна о необходимости принятия новой Конституции - опрос
|Меняя Конституцию, власти хотят лишить армян идентичности, главное - чтобы платили налоги: Левон Кочарян
|По факту избиения Левона Кочаряна в сентябре 2023 года по сей день нет обвиняемых
|В Армении система среднего профобразования будет приведена в соответствие с международными стандартами
|Ардшинбанк объявил о соглашении по приобретению банка HSBC Армения
|Американский журналист сигнализирует о подготовке Азербайджаном почвы для нападения на Армению
|За незаконное использование артезианских вод в Армении будут привлекать к уголовной ответственности - проект закона
|Постпред Армении при ООН принял участие в первой сессии Подготовительного комитета Третьей конференции LLDC
|Температура воздуха в Армении постепенно повысится на 12-14 градусов - прогноз погоды
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|АРФД: Азербайджан стремится де-юре закрепить в мирном соглашении с Арменией оккупацию Арцаха и территорий РА
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