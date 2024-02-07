Среда, 7 Февраля 2024 20:08

АрмИнфо. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в ходе брифинга 7 февраля, что РФ и Армения остаются союзниками. Дипломат выразила надежду, что Ереван учтет это в текущей геополитической обстановке.

Напомним, что ранее премьер-министр РА Никол Пашинян сказал, что в силу ряда причин Россия не может быть ключевым партнером страны в

оборонной и военно-технической сферах. "В связи с высказыванием премьер-министра Армении, хочу подчеркнуть, что наши страны остаются союзниками. Интересы армянского народа неотделимы от добрососедских связей с Россией. И рассчитываем, что армянское руководство будет это учитывать и на фоне нынешних геополитических трансформаций сделает правильный выбор, - <правильный> не с точки зрения России, а интересов народа Армении, - сказала Захарова.

Представитель МИД добавила, что у России и Армении действует надежная двусторонняя договорно-правовая база в сфере безопасности и военного сотрудничества. В частности, она указала, что между странами действуют договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 1997 года, договор о российской военной базе на территории Армении от 1995 года, межгосударственное соглашение о создании объединенной региональной системы ПВО 2015 года. Обе стороны имеют обязательства друг перед другом, включая защиту суверенитета, территориальной целостности и обеспечение безопасности. Ереван также находится под коллективными гарантиями в рамках ОДКБ, в том числе на случай возможной агрессии, - подчеркнула она.