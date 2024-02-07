Среда, 7 Февраля 2024 17:44

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 8 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 3/1, 3/2, 5, 5/5 в кв. “Исаакян”, жилые дома 26/1, 26/2 в кв. “Исаакян”, жилые дома 20, 21, 22, 23, 48, 49 в кв. “Кучак”, школа N171 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; частные дома на улицах Неркин Шенгавита 3, 5, 6, 10 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 165, 173, 175 на улице Башинджагяна, жилые дома 6, 8, 10, 10/1, 10/2, 10/3 на улице Андраника и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 ряды Сари Тага 1-5, улицы Сари Тага 1-3, частные дома 5-43 на улице Вормнадирнери, частные дома 63-211 на улице Хоренаци, жилые дома 12, 14, 16, 18, 20 на улице Парпеци, жилые дома 52, 54 на улице Пушкина, жилые дома 10-24 на улице Чаренца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 40-40/2 на улице Мамиконянца, жилые дома 19/1-21 на улице Тиграняна, жилые дома 42-44 на улице Мамиконянца, частные дома на улице Кашегорцнери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 частично село Ошакан;

в Араратской области:

10:30-12:30 частично село Неркин Двин;

10:00-16:00 частично села Норамарг, Ранчпар, Аракс;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично улицы Исраеля Ори, Атарбекяна, Арсеняна, Исаакяна, Мясникяна, Орбели в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

11։00-15:00 община Фантан, садоводческая компания “Арчадзор”, газозаправочные станции “Кар-Кор”, “А. Харатян”, компания “Аэронавигация”, станции компаний “Юком”, “Виваселл-МТС”, “Тим Телеком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-16։00 село Дзорахбюр; частично село Ариндж; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично 3-ий микрорайон города Абовян;

в Гегаркуникской области:

11։00-13։00 квартал “Цамакаберд” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) города Севан;

11։00–11:30 населенный пункт Золакар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Сюникской области:

11:00-13:30 частично село Вагатин.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 9 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 14, 15, 16, 17, 18, 19 в кв. “Кучак”, жилые дома 43, 54 в кв. “Нарекаци” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; частные дома на 4-ом переулке пр. Аршакуняца, частные дома на улицах Неркин Шенгавит 1, 2, 9, 10, 11 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 4, 8, 9, 10 в 3-ем квартале Давташена, жилые дома 1, 3, 5, 9, 15, 17 на улице Шерами, жилые дома 15, 17 в 1-ом Араратском массиве, жилой дом 1 на улице Кургиняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:00 частные дома 2-50 на 1-ой улице Вардашена, 1-22 на 2-ой улице, частные дома 1-37 на 5-ом переулке Вардашена;

11:00-17:00 жилые дома 5, 14 на 1-ом тупике пр. Баграмяна, жилой дом 4 на улице Саряна, жилые дома 36-40 на улице Московяна, жилой дом 68а на улице Теряна, жилые дома 13, 13а, 15а на улице Корюна, жилые дома 58, 60 на пр. Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 41/4 на улице Манандяна, общежития NN1/1, 1/2 на 9-ой улице Неркин Шенгавита, частные дома на улице Араратян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), родильный дом N2, частные дома 5-47, 10-46 на улице Таирова, частные дома 64-350, 87-346 в кв. “Норагюх”, жилые дома 3/1, 3/2 на пр. Исакова, частные дома 5-16 на улице Царава Ахбюра, частные дома 1-180 на улице Шрджанцик Тоннель, частные дома 5/1-28 на улице Фанарджяна, частные дома 15-52 на улице Царава Ахбюра, частные дома 1-37 на 2-ой улице Канакера, частные дома 1-14 на 4-ой улице Канакера, частные дома 14-24/1 на 5-ой улице Канакера, частные дома 1-55 на 6-ой улице Канакера, частные дома 1-34 на 7-ой улице Канакера, частные дома 2-40/1 на 9-ой улице Канакера, частные дома 19-74, 21-40 на 2-ой улице Саркавага, частные дома 1-17/3 на 3-ей улице Саркавага, частные дома 8-19 на 4-ой улице Саркавага, жилые дома 20/8-22/1 на Тбилисском шоссе;

в Армавирской области:

11:00-17:00 город Армавир; частично село Норапат; села Мргашат, Алашкерт, Аревик;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично село Арарат; частично улицы Сазаи Никогосяна, Туманяна, Пушкина, Саят-Новы в городе Веди;

10:30-12:30 частично село Неркин Двин;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично квартал ‘Чайкенди” в городе Вайк;

в Котайкской области:

11:00-3:00 община Канакераван полностью; улицы 2, 3 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), питьевая вода Еревана, садоводческая компания “Зовуни” в общине Зовуни;

в Ширакской области:

10:00-16:00 села Анипемза, Ани Каяран и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Анийском регионе.