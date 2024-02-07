Среда, 7 Февраля 2024 17:43

АрмИнфо. В Армении ведется работа по сбору и обобщению фактов совершенных азербайджанцами преступлений против армянского народа для представления в Международный уголовный суд. Об этом 7 февраля в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявил министр юстиции РА Григор Минасян, отвечая на вопрос депутата парламента от оппозиционной фракции <Армения> Артура Хачатряна.

По словам министра, несмотря на то, что Римский статут всего как 7 дней вступил в силу для Армении, тем не менее, работа, в которую

вовлечены как специалисты Министерства юстиции, так и сотрудники офиса представителя РА по международным правовым вопросам, по указанному направлению проводится 2-3 месяца. Уже готов проект пакета законов, в основе которого заложена идея приведения Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов в соответствие с международным уголовным правом. Это даст возможность воспользоваться международным уголовным и, в частности, следственным опытом, а это позволит улучшить механизмы совершенствования при проведении расследований по фактам военных преступлений.

В ответ Артур Хачатрян задал прямой вопрос: будет ли правительство Армении настаивать в Международном уголовном суде на привлечении к уголовной ответственности лично президента Азербайджана Ильхама Алиева - главного организатора геноцида армян.

На это министр отметил, что можно на эмоциональной ноте 100 раз повторять слово <лично>, но правительство страны руководствуется исключительно на основе правовых актов, которыми можно привлечь зарубежных экспертов для обращений в МУС. И при фиксации правонарушений данному процессу дается ход.

Напомним, что с 1 февраля Армения официально стала членом Международного уголовного суда (МУС). В ноябре 2023 года в МУС заявили, что Армения с 1 февраля 2024 года станет 124-м государством-участником, присоединившимся к Римскому статуту, и 19-м государством из восточноевропейской группы. В этой связи, глава делегации Европарламента по делам Южного Кавказа Марина Кальюранд поздравила Армению с этим событием. <Искренне поздравляю Армению с официальным вступлением в Международный уголовный суд 1 февраля 2024 года. Это четкий месседж приверженности страны верховенству закона и отличная основа для сотрудничества ЕС - Армения>, - написала депутат в Х.