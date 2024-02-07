Среда, 7 Февраля 2024 17:08

АрмИнфо. Я вам заявляю, что мне нечего делать с театром <Гой>. Об этом в ходе пресс-конференции 7 февраля заявил художественный руководитель Национального академического театра им. Г. Сундукяна Армен Элбакян.

Он рассказал, что проводил беседы об объединении тетра <Гой> с театром Сундукяна с заместителем министра профильного ведомства, как бывшим, так и нынешним, а также с директором Нацтеатра Варданом Мкртчяном, чтобы понимать какие функции на него теперь будут возложены, как художественного руководителя объединенной структуры. <Может быть там будет актер, которого я приглашу, к примеру, на роль Гамлета, но не думаю, что я как художественный руководитель с актерами или труппой театра <Гой> буду работать>, - сказал Элбакян, заметив, что у театра <Гой> свой язык.

Он выразил мнение, что театр <Гой> продолжит работать, как и ранее (до решения об объединении), а изменится лишь модель управления.

В свою очередь директор Театра им. Г. Сундукяна Вардан Мкртчян отметил, что идет четкий процесс, инициаторами которого не является Нацтеатр. <Есть правительство и его решение. Мы берем на себя функцию управленческую и финансово-экономическую, которую будем выполнять лучше и более качественно>, - подчеркнул он.

Мкртчян напомнил, что оба театра являются государственными и здесь нет места разговорам сродни <хочу/не хочу, хорошо/плохо и т.д.>. В случае частного театра, безусловно, каждый волен работать так, как желает. В этой связи он заметил, что как вчера, так сегодня и завтра любой человек в Армении имеет право зарегистрировать юрлицо и приступить к деятельности.

Армен Элбакян в этой связи добавил: <Если у театра <Гой> нет желания работать вместе, всегда есть возможность открыть свой театр в другом месте и делать все, что хочется>.

Представители Национального театра им.Г. Сундукяна также не разделили мнения о том, что причиной решения правительства могло послужить представление о Гарегине Нжде - национальном герое Армении. В этой связи они отметили, что в репертуаре Нацтеатра множество спектаклей политического характера, и в будущем также планируются постановки. В частности, Армен Элбакян сообщил, что хочет поставить пьесу Бертольда Брехта <Круглоголовые и остроголовые>, которая, по его словам, является интереснейшим политическим памфлетом.

Напомним, что в мае 2023 года правительство Армении приняло решение включить Национальный экспериментальный центр сценического искусства им. Армена Мазманяна <Гой> в состав Национального академического театра им.Г. Сундукяна в качестве подразделения.

В проекте-обосновании данного решения говорилось, что реорганизация театра будет способствовать концентрации профессиональных ресурсов и развитию потенциала указанных организаций, а также будет стимулировать увеличение финансовых ресурсов. Решение направлено на более эффективное и целенаправленное использование творческого потенциала театра <Гой>. В правительстве также отметили, что отчеты центра "Гой" за последние годы показывают, что невыполняемость финансовых и нефинансовых показателей приобрела регулярный характер.

Театр <Гой> не согласен с решением правительства и на данный момент оспаривает его в суде. В случае необходимости представители Театра намерены обратиться в Европейский суд по правам человека.

Кроме того, коллектив Театра выразил недоверие назначенному со стороны профильного ведомства и.о. директора Карену Симоняну. Решение было закреплено в протоколе, принятом в ходе общего собрания Театра. В частности, Собрание приняло решение не признавать Карена Симоняна в качестве и.о. директора Театра ввиду того, что действия последнего не правомерны и не исходят из интересов всего коллектива.

Вместе с тем, Собрание решило создать Совет управления, который уполномочен утверждать программы деятельности организации, внутренние регулирующие документы и выполнять другие полномочия, не противоречащие Закону Республики Армения.