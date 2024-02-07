Среда, 7 Февраля 2024 16:56

АрмИнфо.7 февраля председатель Национального Собрания РА Ален Симонян принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Греции в Республике Армения Христoса Софианопулоса.

Как передает пресс-служба парламента, спикер Национального Собрания поздравил посла с назначением, пожелав ему успехов на этом посту. Ален Симонян с удовлетворением отметил установившиеся между Арменией и Грецией крепкие дружественные отношения, основанные на многовековом братстве, взаимопомощи и общих ценностях армянского и греческого народов. <Армяно-греческие межгосударственные отношения находятся на высоком уровне, а межпарламентское сотрудничество имеет большой нереализованный потенциал. Считаю необходимым развивать сотрудничество между нашими парламентами и в формате взаимных визитов", - отметил спикер НС.

Ален Симонян подчеркнул также важность тесного сотрудничества представителей парламентов обоих государств в различных международных парламентских организациях. Спикер НС высоко оценил сотрудничество с Грецией в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС- Армения, а также поддержку Греции НС в рамках программы Twinning.

Собеседники коснулись трехстороннего формата сотрудничества Армения-Греция-Кипр.

В ходе встречи были затронуты отношения Армения-ЕС, проблемы безопасности на Южном Кавказе, в частности, гуманитарные проблемы, вызванные этнической чисткой, проводимой Азербайджаном против народа Нагорного Карабаха, процесс армяно- азербайджанских переговоров в контексте установления мира в регионе.

Христос Софианопулос высоко оценил политику, проводимую Арменией в

контексте установления мира в регионе. "Греция приветствует и

поддерживает подход Армении в процессе установления мира, поскольку

он основан на международном праве и юрисдикции и осуществляется

дипломатическим путем. Мы готовы всячески поддержать Армению в вопросе установления мира", - подчеркнул посол.