Среда, 7 Февраля 2024 16:55

АрмИнфо. Председатель Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по финансово-кредитным и бюджетным вопросам Геворг Папоян не видит ничего экстраординарного в том, что спикер парламента Ален Симонян накануне не принимал участие в заседании правящей партии <Гражданский договор>, прошедшем во главе с премьером Николом Пашиняном.

Ранее по делу о явных коррупционных злоупотреблениях в Министерстве экономики были арестованы уволенная заместитель министра экономики Ани Испирян, Ани Геворкян - жена брата спикера НС Алена Симоняна, учредитель и глава SYNERGY Ашот Ованнесян, а также сотрудница компании Лили Мкрян. Позже в качестве меры пресечения в отношении Ани Испирян был применен домашний арест, остальные фигуранты были заключены под стражу. Накануне днем в парламенте глава фракции <Гражданский договор> Айк Конджорян сообщил журналистам, что ГД выступит с ходатайством об изменении меры пресечения в отношении задержанных сотрудников компании SYNERGY.

<Не вижу в этом ничего экстраординарного. Те члены правления, у которых бывают гораздо важные государственные дела, как правило, не принимают участие в партийных заседаниях. Конечно бывают случаи, когда они отсутствуют также по личным причинам>, - заявил Папоян. В связи с этим парламентарий призывает не искать подтекста там, где его нет.

Несмотря на то, что накануне сообщалось, что фракция <Гражданский договор> уже в течение дня намерена представить поручительство для освобождения из под ареста сотрудников компании SYNERGY, Папоян утверждает, что он не проинформирован о том, было ли представлено ходатайство. При этом он уверен, что было собрано необходимое количество подписей для внесения поручительства.

Отметим, что в СМИ муссируются случи о том, что внутри власти идет борьба в преддверии выборов 2026 года. Ален Симонян, секретарь Совета безопасности Армен Григорян и еще несколько человек начали представлять себя в качестве преемника Никола Пашиняна, первый при поддержке России, второй при поддержке Запада. И они так серьезно восприняли это, что начали поливать друг друга грязью за кулисами. Наши источники во власти сообщают, что Ален Симонян долгое время пытался принизить роль Армена Григоряна при Николе Пашиняне, а последний, в свою очередь, работал против Алена Симоняна, дав наводку о том, что семья Алена Симоняна участвует в тендерных процессах в составе компании SYNERGY, в результате чего правоохранительные органы вышли на след.