Среда, 7 Февраля 2024 16:54

АрмИнфо. Бывший мэр Еревана Айк Марутян намерен принять участие в парламентских выборах в 2026 году. Об этом он заявил журналистам 7 февраля.

"Естественно, мы будем участвовать в предстоящих парламентских выборах", - заявил Марутян на соответствующий вопрос. Он добавил, что у его сторонников много просьб и требований относительно создания своей партии. "Мы находимся в этом процессе. Скоро у нас будет партия. И не важно, новосозданная она, или ей уже 20-30 лет, она обязательно должна участвовать в важнейших политических процессах в Республике Армения. Если не будет внеочередных выборов, мы примем участие в парламентских выборах 2026 года. А поскольку я буду главой партии, то, естественно, буду и кандидатом в премьер-министры", - сказал Марутян.

Что касается текущих дел, то, как подчеркнул экс-мэр, задачей номер один является отстранение от должности нынешнего столичного градоначальника Тиграна Авиняна. Для этого, продолжил Марутян, необходимо, чтобы оппозиция в течение трех месяцев не принимала участия в заседаниях Совета старейшин Еревана, после чего последуют новые выборы. Экс-мэр призвал оппозицию присоединиться к этой инициативе. Марутян считает себя единственной консенсусной фигурой в оппозиции, вокруг которой люди могут объединиться.