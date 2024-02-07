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АрмИнфо.6 февраля 2024 года, по инициативе кыргызской стороны, состоялся телефонный разговор между Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым.
Глава государства от имени туркменского народа и от себя лично высказал слова сопереживания в связи с аварией, произошедшей на теплоэлектроцентрали.
Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан направил в Кыргызстан гуманитарный груз и при необходимости готов оказать всяческую помощь, при этом выразив поддержку в преодолении сложившейся ситуации и пожелание скорейшего завершения восстановительных работ на ТЭЦ.
Президент Садыр Жапаров от имени кыргызского народа и от себя лично выразил сердечную признательность за слова сопереживания в этот непростой момент. Как подчеркнул глава Кыргызстана, в его стране высоко ценят дружественные отношения с Туркменистаном, который в числе первых пришёл на помощь. Он также передал приветствия Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову.
В рамках телефонного разговора главы государств также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
|Телефонный разговор между Президентом Туркменистана и Президентом Кыргызстана
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|Посол Ирана: Платформа "3+3" будет успешной, если ее участники действительно желают мира и стабильности для региона
|Иран выступает за усиление Армении: Иранский дипломат о транзитных поставках вооружения Еревану
|В РА при нарушениях ПДД могут быть применены бонусы при своевременных выплатах
|Европейский дипломат отреагировал на нападки Азербайджана на EUMA
|В Армении будут блокироваться сайты игр с выигрышами, организованные в зарубежных странах
|Фильмы "Крестный отец" и "Однажды в Америке" будут демонстрироваться в Армении лишь по ночам?
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|В Армении 95.7% респондентов в случае войны бросятся на защиту страны - опрос
|Депутат от партии власти: проект Конституции Армении не имеет какого-либо отношения к внешним силам
|В Армении преобладающее большинство респондентов не доверяют Николу Пашиняну - опрос
|В Армении лишь 13,4% респондентов поддерживают предложение Пашиняна о необходимости принятия новой Конституции - опрос
|Меняя Конституцию, власти хотят лишить армян идентичности, главное - чтобы платили налоги: Левон Кочарян
|По факту избиения Левона Кочаряна в сентябре 2023 года по сей день нет обвиняемых
|В Армении система среднего профобразования будет приведена в соответствие с международными стандартами
|Ардшинбанк объявил о соглашении по приобретению банка HSBC Армения
|Американский журналист сигнализирует о подготовке Азербайджаном почвы для нападения на Армению
|За незаконное использование артезианских вод в Армении будут привлекать к уголовной ответственности - проект закона
|Постпред Армении при ООН принял участие в первой сессии Подготовительного комитета Третьей конференции LLDC
|Температура воздуха в Армении постепенно повысится на 12-14 градусов - прогноз погоды
|Вопросы текущей повестки стали предметом обсуждений на заседании Совбеза Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|АРФД: Азербайджан стремится де-юре закрепить в мирном соглашении с Арменией оккупацию Арцаха и территорий РА
|В Кыргызстан прибыла гуманитарная помощь из Туркменистана
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|Инициатива "Айакве" формирует движение за сохранение Конституции Армении
|Армянские спасатели извлекли двух граждан из-под завалов обрушившегося в результате взрыва дома в Эребуни
|Суд в Ереване признал Армена Чарчяна виновным в инкриминируемом деянии
|В Армении предпринята еще одна попытка по разгрузке судов республики
|Посол Франции в Азербайджане с сарказмом прокомментировала, предстоящие в республике президентские выборы
|Сегодня, основные ресурсы государства должны быть направлены на армию, иначе последствия будут катастрофические - Оппозиционер
|Политику, критиковавшему Азербайджан за агрессию в Арцахе, отказали во въезде в страну в составе наблюдательской миссии ОБСЕ
|Азербайджанские СМИ опубликовали кадры посещения сотрудниками Азербайджанского общества Красного Полумесяца арцахцев, оставшихся в оккупированном Арцахе
|В Армении по-прежнему имеются закрытые автодороги, КПП "Верхний Ларс" открыт для движения транспорта
|Военные академии Армении и Франции обсудили вопросы сотрудничества
|Анаит Аванесян: За последние 3-4 года в Армении снизилась смертность, вызванная онкологией
|Партия "Нацпрогресс" обвинила "Гражданский договор" в попытке заставить замолчать оппозицию
|Минобороны в 2024 году попытается свести к нулю неуставные отношения в армии
|Минобороны инициирует принятие нового закона о территориальной и местной обороне
|Сурен Папикян: Франция и Индия вошли в число наших основных партнеров
|Министр обороны: На границе в течение последних месяцев ситуация относительно стабильная
|Серж Саргсян провел встречу с активом РПА
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