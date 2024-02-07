Среда, 7 Февраля 2024 13:27

АрмИнфо.6 февраля 2024 года, по инициативе кыргызской стороны, состоялся телефонный разговор между Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым.

Глава государства от имени туркменского народа и от себя лично высказал слова сопереживания в связи с аварией, произошедшей на теплоэлектроцентрали.

Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан направил в Кыргызстан гуманитарный груз и при необходимости готов оказать всяческую помощь, при этом выразив поддержку в преодолении сложившейся ситуации и пожелание скорейшего завершения восстановительных работ на ТЭЦ.

Президент Садыр Жапаров от имени кыргызского народа и от себя лично выразил сердечную признательность за слова сопереживания в этот непростой момент. Как подчеркнул глава Кыргызстана, в его стране высоко ценят дружественные отношения с Туркменистаном, который в числе первых пришёл на помощь. Он также передал приветствия Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову.

В рамках телефонного разговора главы государств также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.