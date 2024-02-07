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 Среда, 7 Февраля 2024 13:23
Марианна Мкртчян

Мир отреагировал на этническую чистку в Арцахе декларативными заявлениями и небольшой гуманитарной помощью - Самвел Бабаян

Мир отреагировал на этническую чистку в Арцахе декларативными заявлениями и небольшой гуманитарной помощью - Самвел Бабаян

АрмИнфо. Мир отреагировал на учиненную Азербайджаном этническую чистку Арцаха декларативными заявлениями и небольшой гуманитарной помощью в качестве компенсации за геноцид. Об этом говорится в заявлении бывшего министра обороны Нагорного Карабаха Самвела Бабаяна.

Он обратил внимание, что международное сообщество в лице Организации Объединенных Наций дало <зеленый свет> явным нарушениям Азербайджаном принципов и целей ООН, прочих международных обязательств, невыполнению резолюций Совбеза ООН касательно Нагорного Карабаха и юридически обязательных решений Международного Суда и Европейского суда по правам человека, за проведение этнических чисток в Арцахе и других преступлений против человечности?

"Азербайджан уже давно должен был подвергнуться международным экономическим и политическим санкциям за действия, совершенные против армянского населения Арцаха и когда-либо проживавшего на территории Азербайджана. Вместо этого, комиссар ЕС по правам человека всего лишь подытоживает, что покинуть свои дома было единственно возможным логическим вариантом для народа НК в условиях отсутствия надежных гарантий безопасности и защиты с какой-либо стороны. Совершенно неприемлемо, что НК стал разменной монетой в процессе втягивания Армении в геополитический хаос", - отметил Бабаян, добавив, что народ Арцаха не является бесправным приемышем мира?  Он, как и другие народы, имеет права на реализацию своих естественных прав.

Экс-глава МО Арцаха также обвинил в бездействии Россию, как постоянного члена Совбеза ООН и сопредседателя Минской группы ОБСЕ, посредника в урегулировании нагорно-карабахского конфликта и фактического посредника и участника Трехстороннего заявления от 9/10 ноября 2020 года.

"Используя карабахскую проблему и прикрываясь миротворческой деятельностью, Россия, фактически, обосновалась в Арцахе, пригласив в Агдам своего турецкого союзника и назвав это "совместным мониторингом". С попустительства России, в 2020 году Азербайджан установил контроль над территорией в ?5000 кв. км., а после военных действий еще ?4.400 кв. км (Лачин, Агдам, Кельбаджар) были переданы Азербайджану с расчетом получить взамен 5-километровый Лачинский коридор под контролем РФ", - отметил он, добавив, что именно из-за попустительства России в Арцахе была совершена этническая чистка.

"Сегодня Россия требует предъявить факты этнической чистки, подтвержденные авторитетной международной организацией. Между тем, геноцид происходил в присутствии авторитетной России, а требование фактов разоблачает девальвацию не менее авторитетного российского миротворчества, так как абсолютно пророссийское население НК после тяжелых реалий 2020 г. доверило свое дальнейшее существование на территории НК именно российской стороне", - добавил он, заметив, что Москва не принимает обвинений  и утверждает, что при ответственном и активном участии российских миротворцев был обеспечен безопасный вывод нагорно-карабахского населения с территории НК.

"То есть, российская миротворческая миссия, по сути, достигла своей цели: Арцах - без армянского населения. А присутствие российских миротворцев в НКР после депортации армянского народа - не что иное, как легитимизация геноцида и разделение ответственности", - заявил Бабаян.  Вместе с тем генерал также обратил внимание, что международное сообщество и ее заинтересованные члены, пытающиеся сохранить мнимую репутацию, открыли новый дискурс; обсуждение с азербайджанской стороной по поводу достойного возвращения и права армян Арцаха.

"Армения, конечно, должна избежать этой ловушки. Арцах - не инструмент, он - решающий фактор. Именно эту простую истину Армения должна всесторонне проанализировать и как можно скорей отозвать свою подпись, поставленную под Трехстороннем заявлением от 9 ноября 2020 г (и другими производными соглашениями).  В противном случае, геополитические центры, забывая про пункты 1-8 того же документа и считая нагорно-карабахский вопрос закрытым, как мы уже наблюдаем, ссылаются только на пункт 9, требуя от Армении добровольных уступок суверенитета. Азербайджан параллельно говорит о строительстве новой дороги через Мегринскую область и передаче ее им в формате коридора, забывая, что вся региональная инфраструктура блокирована им и его союзником Турцией. Следовательно, шаги по разблокированию региональной инфраструктуры должны предпринять Азербайджан и Турция, а не Армения", - убежден экс-министр обороны Арцаха.

При этом он признал ошибочным, что Республика Армения в свое время не признала Нагорно-Карабахскую Республику. "Однако обвинять Армению в непризнании суверенитета Арцаха то же самое, что и обвинять армянский народ в доверии к Минской группе и странам-сопредседателям, международному сообществу и вере в международное право. А новейшая история независимой армянской государственности доказывает, что международное право работает, когда армия боеспособна. В противном случае, Республике Армения грозит судьба Арцаха :", - резюмировал Бабаян.

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