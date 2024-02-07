Среда, 7 Февраля 2024 12:22

АрмИнфо.Совет старейшин Еревана проголосовал за досрочное прекращение полномочий члена фракции "Национальный прогресс", бывшего мэра армянской столицы Айка Марутяна.

За лишение Марутяна мандата проголосовали 34 члена Совета старейшин при 10 голосах "против". Основанием для принятия подобного решения послужило неучастие экс-мэра в заседаниях Совета старейшин.

В своем выступлении бывший мэр армянской столицы отметил, что лишение его мандата является чисто политическим решением и сведением счетов. Он напомнил о своем выступлении в декабре 2023 года на заседании Совета старейшин, в ходе которого заявил о том, что после повышения тарифов на стоянку автомобилей ("красные линии"), нынешние власти пойдут по пути резкого роста тарифов за проезд в общественном транспорте. Уже на первом заседании Совета в 2024 году принят проект решения о повышении тарифов за проезд в транспорте более чем в два раза. Причем, произведено это, как заметил экс-мэр, без каких-либо логических расчетов и обоснований.

Марутян заметил, что лишение оппозиционеров мандатов за многочисленные отсутствия не выдерживает никакой критики и попахивает двойными стандартами. В частности, он поинтересовался у присутствующих, почему в Совете старейшин предыдущего созыва правящая фракция не исключала многочисленных представителей, которые годами не приходили на заседания. "Единственный человек, которого вы исключили из Совета старейшин - это Лусине Мхоян. Беременную женщину вы отстранили только за то, что она не поддержала вашу инициативу выразить мне вотум недоверия. Вот в этом вся ваша суть. И сегодня вы хотите исключить меня и моих коллег за то, что мы выступили против вас и требуем вашей отставки. Все эти ваши разговоры и оправдания про длительные отсутствия - пустая болтовня", - сказал Марутян, добавив, что представители власти не имеют права лишать его мандата, поскольку этим документом его наделили избиратели. Он напомнил, что работа в Совете старейшин осуществляется на общественных началах, член Совета не получает зарплату, соответственно, мэр и правящая фракция - не его работодатели. "Я не приходил на заседания, чтобы не участвовать в принятии позорного решения о подорожании платы за парковку, я не приходил, чтобы не утверждать расходы на инаугурацию мэра на сумму в 87 млн драм, чтобы не повышать плату за проезд в транспорте", - объяснил он.

Отметим, что до Марутяна мандата была лишена представитель оппозиционной фракции "Мать Армения" Нарине Айрапетян.

Напомним, что столичные власти 5 февраля представили проект решения о повышении стоимости проезда в общественном транспорте в 2,6 раза. Предлагается, в частности, внедрить проездные карты для оплаты в общественном транспорте. Так, в частности, месячная карта на 60 поездок обойдется в 183,3 драма за каждую поездку. Электронная проездная карта на 60 поездок обойдется в 180 драм за каждую поездку. Трехмесячный абонент, рассчитанный на 180 поездок, обойдется в 133,8 и 33,3 драма за каждую поездку соответственно. Годовой абонемент на 1000 поездок обойдется в 110 и 106 драм за каждую поездку соответственно. Однодневная QR-карта на восемь поездок с момента активации обойдется в 112,5 драм за каждую поездку. Ее электронный аналог обойдется в 110 драм за каждую поездку. Недельная QR-карта на 30 поездок обойдется в 166,6 и 160 драм за каждую поездку, соответственно. Цена на одну поездку по QR- карте на три поездки в течение 70 минут останется прежней - 100 драм за каждую поездку. Ее электронный аналог обойдется в 93,3 драм за каждую поездку.

Карта на десять поездок в течение 30 дней обойдется в 260 драм за каждую поездку. Ее электронный аналог обойдется в 250 драм за каждую поездку. Стоимость поездки до аэропорта "Звартноц" планируется увеличить с 300 до 500 драм. В случае электронной оплаты стоимость составит 480 драм.

Основанием для повышение тарифов, по мнению разработчиков проекта решения, является необходимость развития городской сети общественного транспорта, а также внедрения системы единой оплаты. Планируется, что решение вступит в силу с 1 сентября 2024 года.