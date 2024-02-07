Среда, 7 Февраля 2024 12:20

АрмИнфо. Армения шаг за шагом идет к формированию полицейского государства. Об этом 7 февраля с трибуны Национального Собрания РА заявил секретарь оппозиционной фракции "Армения" Национального Собрания РА Арцвик Минасян, комментируя представленные правительством РА поправки в Кодексе об административных правонарушениях и в пакете смежных законов.

По словам депутата, в ныне действующем кодексе установлено право местных органов самоуправления привлекать к административной ответственности лиц, нарушивших общественный порядок при проведении митингов и шествий. При этом, данное право сохраняется исключительно при обращении в суд и принятии соответствующего судебного акта на основании протокола, составленного либо полицейскими, либо самими местными органами самоуправления. Теперь это право изымается из закона, а на полицейских возлагается право не только запрещать или останавливать митинги, но и прямо на месте составлять протоколы и привлекать нарушителей к ответственности. Лишь после этого, лицу предоставляется право обжаловать данное решение в судебном порядке, заплатив за это право 7% от 50 тысяч драм. Власти, как отметил парламентарий, игнорируют такие понятия, как свобода собраний, свобода слова, свободное выражение мнений. Все это, продолжил оппозиционер, ведет к созданию полицейской системы управления.

Минасян также указал на опасность применения положения, касающегося привлечения к ответственности за отказ от выполнения законного требования полицейского. В ныне действующем законе имеется положение, согласно которому полицейский составляет заявление, на основании которого получает право на запрет проведения тех или иных мероприятий, в том числе, и право на задержание. Теперь, помимо этого права, сотруднику правоохранительных органов еще предоставляется право и штрафовать лиц, за что последние для защиты своих прав должны выплатить со своего кармана средства для защиты своих интересов в суде.

При этом, как заметил оппозиционер, размеры госпошлины для представления исков в суд непропорционально выросли, что приводит к нарушению доступности граждан к судам республики. "Своим этим решением вы не разгружаете суды, а приводите граждан к принятию соответствующих решений", - сказал депутат, обращаясь к представителям власти.

В свою очередь, председатель парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам НС РА Владимир Варданян заметил, что представленный пакет направлен на облегчение положения граждан. Он призван значительно сократить размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения. "Оппозиция, видя эту инициативу, но не желая голосовать по ней, выдумывает различные обоснования", - сказал депутат от партии власти, призвав Минасяна представить конкретные предложения по законопроекту. Он подчеркнул, что сам выступает против повышения пошлин за судебные издержки. "Но давайте признаем: если государство на каждый судебный акт тратит 60 тыс драм, обоснованы ли 5 тысяч драм, которые платят истцы в условиях, при которых средняя оплата услуг адвоката составляет 400 тыс драм?", - задал вопрос Варданян.

Отметим, что согласно представленному законопроекту, до внедрения новой системы биометрических паспортов и ID- карт, в которых будут представлены и электронные адреса граждан, при желании нарушителей последними представляется адрес электронной почты, что даст им возможность на 20% сократить размер штрафа. Еще одно изменение в пакете касается поведения штрафников. Так, если водитель в течение 15 дней оплачивает выписанную квитанцию, начнет действовать 30%-ая скидка. Иначе говоря, при оплате 70% размера штрафа вся оставшаяся сумма аннулируется. Последнее изменение касается того, что при фиксации сотрудником Патрульной службы нарушений ПДД протокол о нарушении начинает автоматически действовать. Правда, нарушитель ПДД имеет право обжаловать данное решение в суде.