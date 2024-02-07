Среда, 7 Февраля 2024 12:19

АрмИнфо.Вынужденные переселенцы из Арцаха, получившие статус временной защиты, приравниваемый к статусу беженца, не несут ответственности за участие в обороне Республики Армения. Об этом сообщает МВД республики.

В ведомстве отметили, что согласно правам и обязанностям, определенным главой 2 Закона РА <О беженцах и убежище> для беженцев, лица, взятые РА под временную защиту и признанные беженцами, в отличие от граждан РА, для которых Конституцией предусмотрен более широкий спектр прав и обязанностей (например, права собственности на землю, голосовать, создавать партии и вступать в них, поступать на государственную службу, а также обязанность участвовать в защите Республики Армения), беженцы не пользуются вышеуказанными правами и не обязаны участвовать в защите Республики Армения.

Это связано с тем, что лица приобретают вышеуказанные права и обязанности в силу гражданства.

При осуществлении других прав беженцы имеют те же возможности, что и граждане РА, если они соответствуют требованиям законодательства РА.

В то же время следует отметить, что в случае получения гражданства РА в соответствии со статьей 13 Закона РА <О гражданстве РА>, лица, перемещенные из Нагорного Карабаха, пользуются всеми правами, установленными для граждан РА, и несут обязанности РА. граждан, не переставая пользоваться правами вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, и программами социальной поддержки, реализуемых правительством РА для физических лиц.