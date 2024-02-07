Среда, 7 Февраля 2024 12:18

АрмИнфо. Грант Джилавян назначен заместителем начальника Службы внешней разведки Армении.

Решение, как сообщает официальный сайт правительства, подписал премьер-министр Никол Пашинян 6 февраля.

Джилавян родился в 1995 году, в 2020-м окончил юридический факультет Ереванского государственного университета. Занимался адвокатской практикой, преподает на кафедре уголовного судопроизводства и криминалистики. С 2022 года, в бытность нынешней главы СВР Кристине Григорян Омбудсменом, перешел на работу в аппарате ЗПЧ Армении, где руководил департаментом по защите прав человека в Вооруженных силах и в сфере уголовного производства. Спустя некоторое время после ее ухода, был назначен врио ЗПЧ.

Проект о создании Службы внешней разведки был утвержден в декабре 2022 года. СВР будет подчиняться непосредственно премьер-министру страны. В октябре 2023 года экс- омбудсмен Армении Кристине Григорян решением премьера Никола Пашиняна была назначена начальником Службы внешней разведки.