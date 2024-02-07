Среда, 7 Февраля 2024 12:14

АрмИнфо. В Минобороны Армении сообщили о гибели резервиста на боевых позициях в результате пожара.

Согласно оборонному ведомству, инцидент произошел 6 февраля в районе 13:20 по местному времени. "В результате пожара, вспыхнувшего при неизвестных обстоятельствах в строении, расположенном рядом с укрытием боевой позиции поста охраны, погиб резервист N-ой воинской части Минобороны Армении Артур Варужанович Григорян (1985 г.р.). Пожар был локализован и потушен", - отметили в ведомстве, добавив, что других пострадавших нет.

Отмечается, что с целью полного выяснения обстоятельств произошедшего проводится расследование.

В заключение в Министерстве обороны выразили соболезнования и поддержку членам семьи и родным резервиста