Вторник, 6 Февраля 2024 23:21

АрмИнфо. Мэрия Еревана готова расширить сотрудничество с французскими городами и осуществлять программы по обмену опытом с вовлечением новых направлений. Об этом заявил мэр Еревана Тигран Авинян в ходе встречи с Послом Франции в Армении Оливье Декотиньи.

В свою очередь французский дипломат отметил, что Франция крайне заинтересована в развитии сотрудничества с Арменией в различных сферах и готова оказать поддержку. В частности, Посол рассказал об инвестиционных предложениях. В этой связи Авинян подчеркнул важность участия французских компаний в различных проектах мэрии Еревана и заверил, что община открыта к сотрудничеству со всеми теми организациями и частными лицами, которые хотят внести свой вклад в развитие Еревана.