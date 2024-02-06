Вторник, 6 Февраля 2024 23:20

АрмИнфо. Партия <Национальный прогресс> не примет участия в завтрашнем внеочередном заседании Совета старейшин мэрии Еревана, в ходе которого состоится голосование о лишении мандата члена Совета старейшин экс- мэра Еревана Айка Марутяна и других оппозиционеров. Об этом говорится в официальном заявлении партии.

<Национальный прогресс> выступил с заявлением из-за распространяемых в СМИ и социальных сетях сообщениях, о том, что <Гражданский договор> с помощью правоохранительных органов оказывает давление на некоторых членов фракции <Общественный голос>, заставляя их голосовать на завтрашнем внеочередном заседании в соответствии с пожеланиями правящей партии.

Мы считаем крайне неприемлемыми политические преследования какой-либо силы и лица, принуждение тем или иным образом повлиять на голосование члена совета. В этой связи мы напоминаем, что аналогичные сигналы о давлении поступали и в декабре 2021 года, когда <Гражданский договор> стремился любой ценой отстранить Айка Марутяна от должности мэра>, - говорится в источнике.

Партия также напомнила, что уже в течение недолгой работы Совета старейшин этого созыва <Гражданский договор> также оказывал различного рода давление на членов оппозиционных фракций, начиная с различного произвола и заканчивая позорной дракой, организованной главами муниципалитетов <ГД> в коридоре мэрии.

<Поэтому мы ожидаем от правоохранительных органов четких разъяснений по поводу сегодняшних сигналов о репрессиях против членов фракции <Общественный голос>. Мы обращаемся также к Защитнику прав человека с просьбой провести расследование по следам поступивших сигналов и проинформировать общественность о результатах>, - говорится в заявлении.

Завтра члены партии <Национальный прогресс> будут находиться в муниципалитете, но исключительно с целью общения с общественностью, в том числе через СМИ