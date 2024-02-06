Вторник, 6 Февраля 2024 19:49

АрмИнфо.Венгрия планирует открыть свое консульство в Армении. Об этом заявила президент Венгрии Каталин Новак в ходе совместной пресс-конференции с президентом Армении Ваагном Хачатуряном.

Она отметила, что это поможет проложить путь и поддержать процесс либерализации визового режима для Армении.

Напомним, что в 2012 году премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вернул Азербайджану Рамиля Сафарова в качестве национального <героя>, зарубившего топором армянского офицера Гургена Маркаряна, который проходил военные курсы в Венгрии. После этого тогдашнее политическое руководство Армении заморозило дипотношения с этой страны.

Новое же руководство страны принимало парламентскую делегацию Венгрии в Армении, и по всей видимости намерено восстановить с ней всяческие отношения.

Еще в декабре 2022 года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в рамках 29-го министерского заседания ОБСЕ встретился с венгерским коллегой Петером Сиярто. По итогам встречи стороны достигли договоренности о восстановлении полноценных дипломатических отношений, выразив намерение открыть новую главу в армяно- венгерских отношениях, основанных на взаимном доверии и уважении международного права. В мае 2023 года Армения назначила посла -нерезидента в Венгрии. Им стал Ашот Смбатян