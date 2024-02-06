Вторник, 6 Февраля 2024 19:48

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 7 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 10, 11, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 13/3, 46 в кв. “Туманян”, жилой дом 47 в кв. “Кучак”, жилой дом 20 на улице Алма-Ата, частный дом 54 на улице Бабаджаняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; частные дома на улицах Неркин Шенгавита 5, 6, 12, 13; жилые дома 37/1, 37/2 на 11-ой улице Неркин Шенгавита, частные дома на 2-ом переулке 11-ой улицы Неркин Шенгавита, частные дома на 1-ом и 2-ом переулках 13-ой улицы Неркин Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:00 частные дома 56-142, 96-114 на 1-ой улице; 4-22, 24 -25 на 3-ей улице; 1-11 на 10-ой улице; 1-17 на 11-ой улице Вардашена;

11:00-17:00 жилые дома 68а на улице Теряна, 13, 13а, 15а на улице Корюна, жилые дома 1-15 на пр. Тиграна Меца, жилые дома 32, 49 на улице Анрапетутяна, частные дома 5-10 на переулке Ханджяна, частные дома 1-32 на улице Фирдуса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 1-26 на 2-ом переулке улицы Ачемяна, частные дома 59-117 на улице Бурназяна, частные дома 1-58 на переулке Бурназяна, частные дома 16-40 (четные) на улице С. Давида, частные дома 36-76 на улице Суворова, частный дом 81/2 на улице Лисиняна;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 частично квартал “Мугни” в городе Аштарак; села Ошакан, Воскеат; частично село Воскеваз;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично улицы Чаренца, Исаакяна, Ханджяна, Шаумяна в городе Арарат; частично улицы Пушкина, Саят-Новы в городе Веди;

10:30-12:30 частично село Неркин Двин;

11:00-13:00 села Аргаванд, Азаташен, Арбат, Геганист, Гетапня; частично села Хачпар и Гукасаван;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично Джермукское шоссе в городе Вайк; частично улицы Исакова, Ханджяна, Авагяна в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

11:00-13:00 школа, пансионаты “Асмик”, “Лусабац”, “Наирит”, “Киликия”, “Норалусин”, “Базе”, “Экиат”, “Шин-Шогик” и прилегающие территории в общине Цахкадзор; села Дзорак и Пюник;

11։00-16։00 частично село Дзорахбюр; улицы Х. Абовяна, П. Севака в селе Ариндж; села Зораван, Арагюх, Сараландж, Бужакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично город Егвард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

10:30-11:30 село Гетаовит, военная полиция, газозаправочная станция и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։30-13։00 села Вазашен, Айгеовит, Каянаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13:00-13:30 село Азатамут и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

11:00-17:00 села Саратовка, Новосельцево, Катнарат, Катнахбюр, Урасар, Арманис, Мегваовит, Благодарное, Норамут, Гетаван;

в Сюникской области:

11:00-12:00 село Шамб;

13:30-14:30 село Воротан (Сисианского региона).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 8 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 3/1, 3/2, 5, 5/5 в кв. “Исаакян”, жилые дома 26/1, 26/2 в кв. “Исаакян”, жилые дома 20, 21, 22, 23, 48, 49 в кв. “Кучак”, школа N171 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; частные дома на улицах Неркин Шенгавита 3, 5, 6, 10 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 165, 173, 175 на улице Башинджагяна, жилые дома 6, 8, 10, 10/1, 10/2, 10/3 на улице Андраника и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 ряды Сари Тага 1-5, улицы Сари Тага 1-3, частные дома 5-43 на улице Вормнадирнери, частные дома 63-211 на улице Хоренаци, жилые дома 12, 14, 16, 18, 20 на улице Парпеци, жилые дома 52, 54 на улице Пушкина, жилые дома 10-24 на улице Чаренца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 40-40/2 на улице Мамиконянца, жилые дома 19/1-21 на улице Тиграняна, жилые дома 42-44 на улице Мамиконянца, частные дома на улице Кашегорцнери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 частично село Ошакан;

в Араратской области:

10:30-12:30 частично село Неркин Двин;

10:00-16:00 частично села Норамарг, Ранчпар, Аракс;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично улицы Исраеля Ори, Атарбекяна, Арсеняна, Исаакяна, Мясникяна, Орбели в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

11։00-15:00 община Фантан, садоводческая компания “Арчадзор”, газозаправочные станции “Кар-Кор”, “А. Харатян”, компания “Аэронавигация”, станции компаний “Юком”, “Виваселл-МТС”, “Тим Телеком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-16։00 село Дзорахбюр; частично село Ариндж; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично 3-ий микрорайон города Абовян;

в Гегаркуникской области:

11։00-13։00 квартал “Цамакаберд” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) города Севан;

11։00–11:30 населенный пункт Золакар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Сюникской области: