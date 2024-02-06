Вторник, 6 Февраля 2024 19:45

АрмИнфо. Благодаря независимой внешней политике Иран развивает сбалансированные отношения со странами региона. Об этом 6 февраля на пресс- конференции в Ереване заявил посол ИРИ в Армении Мехди Собхани.

При этом дипломат с гордостью констатировал, что отношения между Армений и Ираном динамично развивались на протяжении всего периода существования третьей Республики по всем направлениям, представляющим обоюдный интерес.

"Граница между двумя странами была самой безопасной и залогом развития тесных контактов. К счастью, и торгово-экономические отношения между нашими странами динамично развиваются. Народы двух стран всегда были рядом друг с другом и в дни радостей и в дни скорби", - сказал посол, в очередной раз выразив поддержку ИРИ территориальной целостности и суверенитету Армении.

Он также добавил, что Тегеран готов приложить все усилия для развития двусторонних отношений.

На просьбу выразить отношение к предложенному правительством Армении проекту "Перекресток мира", посол отметил, что в Тегеране приветствуют его и поддерживают. Дипломат констатировал, что в основе проекта лежит мир и уважение территориальной целостности стран региона.

"Мы считаем позицию Армении логичной и созвучной с международными нормами. Мы также приветствует деблокаду транспортных маршрутов, но только если это будет сделано в интересах стран региона и при уважении их суверенитета", - сказал он.

Дипломат также прокомментировал вопрос о транзите индийского оружия для Армении по иранской территории.

Собхани заявил, что Иран выступает за усиление Армении. По его словам, именно баланс сил в регионе будет способствовать региональному миру. "В рамках этой логики, Иран готов оказать любую помощь, Армении, которая поспособствует региональному миру и стабильности", - отметил он.

Вместе с тем, дипломат в контексте транзитных возможностей Армении, констатировал, что это наилучший маршрут на Север и к Черному морю. Он добавил, что маршрут через Азербайджан длиннее, а армянский маршрут позволяет поставить товары на два дня быстрее.

Сабхани выразил убеждение, что для того, чтобы сделать армянский маршрут еще более привлекательной, необходимо также пересмотреть транзитные тарифы и пошлины.

По его словам, для Армении же Иран наилучший путь на юг, в том числе и к порту Чабахар. "Главнейшей экономической задачей являются обеспечение грузоперевозок и развитие инфраструктур, для упрощения связей между двумя странами", - сказал дипломат, указав на проводимые в этом направлении работы на юге Армении