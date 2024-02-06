Вторник, 6 Февраля 2024 19:41

АрмИнфо.Глава делегации ЕС в Азербайджане Петер Михалко отреагировал на нападки Баку на гражданскую миссию Евросоюза в Армении (EUMA).

"Сожалею, что в последние дни некоторые СМИ в Азербайджане опубликовали абсолютно необоснованные обвинения в адрес Миссии ЕС в Армении. Подчеркиваю, что EUMA является гражданской, невооруженной миссией, и ее мандат заключается в наблюдении. Присутствие миссии направлено на содействие стабильности и укреплению доверия. ЕС продолжит свои усилия по поддержке мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией", - написал в своем микроблоге в Твиттер (Х) Петер Михалко.

Отметим, что со стороны Азербайджана в последний период звучат разного рода обвинения в адрес европейской миссии на территории Армении. Одним из последних таких обвинений стало задержание гражданина Чехии. В Баку утверждают, что он попытался проникнуть в Азербайджан из Армении, и в составе миссии ЕС занимался шпионажем.