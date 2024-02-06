Вторник, 6 Февраля 2024 19:40

АрмИнфо. В Армении будут блокироваться сайты игр с выигрышами и лотерей, организованные в зарубежных странах организациями, не имеющими соответствующей лицензии, определенной законодательством страны. Национальное Собрание РА на пленарном заседании 6 февраля обсуждает представленные правительством РА поправки в законе "Об азартных играх, играх с выигрышем и казино " и в пакете смежных законов.

Как отметил в своем выступлении заместитель министра финансов РА Аваг Аванесян, инициативой правительства планируется создание запретительных возможностей для участия в играх в Интернете и лотереях, организованных в зарубежных странах, а также рекламу этих игр на территории Армении во всем доступном в РА Интернет диапазоне.

Предусмотрено блокировать подобного рода сайты. По словам докладчика, очень мало европейских стран, которые не блокируют эти сайты. В то же время, пакет определяет правила, которые позволят лицам, не являющимся гражданами РА, делать ставки и получать выигрыши в той валюте, в которой сделаны ставки. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по блокировке аналогичных сайтов предусмотрена административная ответственность.

Рекомендуется также проверять финансовую отчетность, предоставленную организаторами игр с выигрышами или казино, а также лотерей в соответствии с законодательством страны.