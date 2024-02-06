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АрмИнфо. В Армении будут блокироваться сайты игр с выигрышами и лотерей, организованные в зарубежных странах организациями, не имеющими соответствующей лицензии, определенной законодательством страны. Национальное Собрание РА на пленарном заседании 6 февраля обсуждает представленные правительством РА поправки в законе "Об азартных играх, играх с выигрышем и казино " и в пакете смежных законов.
Как отметил в своем выступлении заместитель министра финансов РА Аваг Аванесян, инициативой правительства планируется создание запретительных возможностей для участия в играх в Интернете и лотереях, организованных в зарубежных странах, а также рекламу этих игр на территории Армении во всем доступном в РА Интернет диапазоне.
Предусмотрено блокировать подобного рода сайты. По словам докладчика, очень мало европейских стран, которые не блокируют эти сайты. В то же время, пакет определяет правила, которые позволят лицам, не являющимся гражданами РА, делать ставки и получать выигрыши в той валюте, в которой сделаны ставки. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по блокировке аналогичных сайтов предусмотрена административная ответственность.
Рекомендуется также проверять финансовую отчетность, предоставленную организаторами игр с выигрышами или казино, а также лотерей в соответствии с законодательством страны.
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|Европейский дипломат отреагировал на нападки Азербайджана на EUMA
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|Депутат от партии власти: проект Конституции Армении не имеет какого-либо отношения к внешним силам
|В Армении преобладающее большинство респондентов не доверяют Николу Пашиняну - опрос
|В Армении лишь 13,4% респондентов поддерживают предложение Пашиняна о необходимости принятия новой Конституции - опрос
|Меняя Конституцию, власти хотят лишить армян идентичности, главное - чтобы платили налоги: Левон Кочарян
|По факту избиения Левона Кочаряна в сентябре 2023 года по сей день нет обвиняемых
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|Ардшинбанк объявил о соглашении по приобретению банка HSBC Армения
|Американский журналист сигнализирует о подготовке Азербайджаном почвы для нападения на Армению
|За незаконное использование артезианских вод в Армении будут привлекать к уголовной ответственности - проект закона
|Постпред Армении при ООН принял участие в первой сессии Подготовительного комитета Третьей конференции LLDC
|Температура воздуха в Армении постепенно повысится на 12-14 градусов - прогноз погоды
|Вопросы текущей повестки стали предметом обсуждений на заседании Совбеза Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|АРФД: Азербайджан стремится де-юре закрепить в мирном соглашении с Арменией оккупацию Арцаха и территорий РА
|В Кыргызстан прибыла гуманитарная помощь из Туркменистана
|3 665 972 драмов - фонду Армянские Матери։ в феврале, месяце борьбы с раком, Сила одного драма будет направлена в City of Smile
|В МИД Чехии подтвердили задержание чешского гражданина Азербайджаном
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|Инициатива "Айакве" формирует движение за сохранение Конституции Армении
|Армянские спасатели извлекли двух граждан из-под завалов обрушившегося в результате взрыва дома в Эребуни
|Суд в Ереване признал Армена Чарчяна виновным в инкриминируемом деянии
|В Армении предпринята еще одна попытка по разгрузке судов республики
|Посол Франции в Азербайджане с сарказмом прокомментировала, предстоящие в республике президентские выборы
|Сегодня, основные ресурсы государства должны быть направлены на армию, иначе последствия будут катастрофические - Оппозиционер
|Политику, критиковавшему Азербайджан за агрессию в Арцахе, отказали во въезде в страну в составе наблюдательской миссии ОБСЕ
|Азербайджанские СМИ опубликовали кадры посещения сотрудниками Азербайджанского общества Красного Полумесяца арцахцев, оставшихся в оккупированном Арцахе
|В Армении по-прежнему имеются закрытые автодороги, КПП "Верхний Ларс" открыт для движения транспорта
|Военные академии Армении и Франции обсудили вопросы сотрудничества
|Анаит Аванесян: За последние 3-4 года в Армении снизилась смертность, вызванная онкологией
|Партия "Нацпрогресс" обвинила "Гражданский договор" в попытке заставить замолчать оппозицию
|Минобороны в 2024 году попытается свести к нулю неуставные отношения в армии
|Минобороны инициирует принятие нового закона о территориальной и местной обороне
|Сурен Папикян: Франция и Индия вошли в число наших основных партнеров
|Министр обороны: На границе в течение последних месяцев ситуация относительно стабильная
|Серж Саргсян провел встречу с активом РПА
|Ваан Керобян о деле с Ани Испирян: Я уверен, что все процессы происходили в рамках закона
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Депутат: власти Армении превратились в марионетку, выполняя все, что от них требует Баку
|Комитет по защите фундаментальных прав народа Арцаха выступил с заявлением
|Посольство США в Армении обновило ограничения на поездки сотрудникам посольства США по стране
|Совет региона О-де-Франс поддержал резолюцию Сената Франции по обеспечению гарантий реализации права армянского населения на возвращение в Нагорный Карабах
|В марте в Женеве могут пройти обсуждения по созданию платформы межпарламентского диалога Азербайджан-Армения - глава IPU
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