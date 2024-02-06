Вторник, 6 Февраля 2024 19:39

АрмИнфо. В Армении будут ограничены сроки демонстрации фильмов, пропагандирующих криминальную субкультуру. На заседании Национального Собрания РА 6 февраля обсуждаются поправки в законе "Об аудиовизуальных медиа".

По словам одного из соавторов представленного документа, депутата НС от правящей фракции "Гражданский договор" Артура Ованнисяна, законопроектом, разработанного совместно со спикером НС Аленом Симоняном, предлагается ограничить время показа фильмов и видеоматериалов, восхваляющих криминальную субкультуру. Такие передачи и фильмы разрешено демонстрировать с 12 ночи до 6 утра. Данная мера, как заметил Ованнисян, будет нацелена на исключение пропаганды романтизма преступной среды, который оказывает отрицательное влияние на психологию и образ жизни несовершеннолетних.

Ованнисян заметил, что полностью невозможно ограничить показ фильмов и программ с подобным содержанием, особенно, если иметь в виду социальные сети и зарубежные телеканалы. В будущем возможно с применением высоких технологий удастся решить и эту проблему.

По результатам обсуждений остался неясным вопрос о том, смогут ли граждане страны в буднее время или по вечерам смотреть такие мировые

бестселлеры, как "Крестный отец" или "Однажды в Америке".