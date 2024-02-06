Вторник, 6 Февраля 2024 19:37

АрмИнфо. Преподавание истории в школах Армении должно строиться вокруг идеи государственной идентичности. Об этом 6 февраля с трибуны Национального Собрания РА заявила министр образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян, комментируя вопрос о необходимости переименования предмета "История армянского народа" на "Историю Армении".

По словам министра, переименование предмета обусловлено рядом факторов, связанных с формированием государственной идентичности. Изменение, как отметила Андреасян, не отразится на содержании учебного предмета, а лишь поможет более четко сформулировать эту цель. По мнению министра, некоторые учебники не способствуют процессу формирования среди учащихся государственного мышления. Этот вопрос возник не сегодня и многократно обсуждался в профессиональных кругах. "Название предмета - это не вопрос профессиональной сферы. Он должен иметь конкретную цель. Мы живем в Республике Армения, в школах которой должны проходить историю Армении", - сказала Андреасян.

Напомним, что инициатива МОНКС вызвала резко отрицательную реакцию в армянском обществе, в котором бытует мнение о необходимости изучения истории всего армянского народа, а не только Армении, имеющей короткую историю своей государственности. Данная тема стала предметом жесткой полемики, развернувшейся сегодня в парламенте страны.